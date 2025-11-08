Орбан предложил Трампу игру, где ключевой фигурой является Украина: о чем идет речь

Визит Орбана в Вашингтон стал частью предвыборной стратегии венгерского премьера. Тема Украины должна перебить тему коррупции и усталости венгров от самого Орбана. Об этом рассказал политолог Вадим Денисенко.

Дональд Трамп и Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

"Орбан продал Трампу то, что венгерская АЭС переходит от российского ТВЭЛа к американскому Westinghouse. Трамп, в качестве предвыборного подарка предоставил Орбану "исключение из санкций". Но главное Трамп заявил, что он не против того, чтобы Орбан стал еще одним посредником в переговорах с Путиным", – отметил политолог.

Что касается того, имеет ли Орбан какое-либо реальное предложение Путину, то, по словам эксперта, можно четко утверждать – нет. Это продажа воздуха, потому что Путин не изменил свою точку зрения по поводу того, что линия столкновения является новой границей. Поэтому это история не о мире, а об Орбане, который будет играть свою предвыборную кинокомедию.

"В чем суть этой игры? Если коротко, он будет вести кампанию под слоганом: "во всем виноваты украинцы, которые не хотят идти на мировую", несмотря на его (Орбана) сверхусилие. Орбану нужна имитация бурной деятельности, которая поможет в его предвыборной гонке. Ну а саммит в Будапеште пока является подвидом чуда. Хотя и полностью отвергнуть его вероятность не можем, но его реалистичность на сегодняшний день сверхнизкая", – отметил Вадим Денисенко.

По его мнению, Трамп лишь частично согласится играть в эту игру и здесь будет серьезный вызов для украинцев, потому что мы, возможно, не сможем так открыто посылать Орбана. Также стоит обратить внимание, что Украина как была, так и остается главным врагом в избирательной кампании Орбана. Просто будут несколько меняться акценты.

"Подводя итог, стоит обратить внимание на то, что пока ни о каком саммите мира речь вообще не идет. Пока все это исключительно избирательная стратегия Орбана, и к этому нужно относиться именно с этой точки зрения", – констатировал политолог.

