Орбан предложил Трампу игру, где ключевой фигурой является Украина: о чем идет речь

Кравцев Сергей
Визит Орбана в Вашингтон стал частью предвыборной стратегии венгерского премьера. Тема Украины должна перебить тему коррупции и усталости венгров от самого Орбана. Об этом рассказал политолог Вадим Денисенко.
Дональд Трамп и Виктор Орбан. Фото: из открытых источников
Что касается того, имеет ли Орбан какое-либо реальное предложение Путину, то, по словам эксперта, можно четко утверждать – нет. Это продажа воздуха, потому что Путин не изменил свою точку зрения по поводу того, что линия столкновения является новой границей. Поэтому это история не о мире, а об Орбане, который будет играть свою предвыборную кинокомедию.
По его мнению, Трамп лишь частично согласится играть в эту игру и здесь будет серьезный вызов для украинцев, потому что мы, возможно, не сможем так открыто посылать Орбана. Также стоит обратить внимание, что Украина как была, так и остается главным врагом в избирательной кампании Орбана. Просто будут несколько меняться акценты.
