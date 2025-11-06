Орбан вже у Вашингтоні: чекає непроста розмова з Трампом про Україну

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Вашингтона, де проведе зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Однією із ключових тем на зустрічі стане війна в Україні. Про це угорський прем'єр сам підтвердив у Facebook.

Дональд Трамп та Віктор Орбан. Фото: з відкритих джерел

Віктор Орбан заявив, що після переобрання президента Трампа в угорсько-американських відносинах відкрилися нові перспективи.

"Перші десять місяців цього року були першим етапом, коли ми виправили все те, від чого Угорщина та угорсько-американські відносини постраждали за часів адміністрації Байдена", — стверджує він.

За словами угорського прем'єра, його візит до США має відкрити "новий поділ" у відносинах між Вашингтоном та Будапештом.

"Сьогодні ми їдемо до Вашингтона, щоб відкрити нову главу в угорсько-американських відносинах з президентом Трампом. Наша мета — розвивати стратегічне партнерство, яке включає енергетичні відносини, інвестиції, оборонну співпрацю та консультації щодо світу після російсько-української війни. Ми працюємо над угодою, заснованою на взаємній вигоді та на благо всіх угорців", — написав Орбан.

Варто зазначити, що раніше видання Atlantic Council писало про те, що президент США Дональд Трамп має всі необхідні важелі , щоб переконати прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана зняти вето на переговори про вступ України до ЄС. В обмін на це американський лідер може запропонувати економічні чи політичні поступки.

Журналісти зазначили, навіть з огляду на те, що про реальне членство України в ЄС поки не йдеться, воно відповідає інтересам Вашингтона та особистим інтересам Трампа, адже сприяє його меті досягнення тривалого світу в Україні та відкриває можливості для американських бізнес-угод.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Орбан таки догрався: яке рішення готує Європарламент щодо Угорщини.



