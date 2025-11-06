Орбан уже в Вашингтоне: предстоит непростой разговор с Трампом об Украине

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Вашингтон, где проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом. Одной из ключевых тем на встрече станет война в Украине. об этом венгерский премьер сам подтвердил в Facebook.
Дональд Трамп и Виктор Орбан. Фото: из открытых источников
Виктор Орбан завил, что после переизбрания президента Трампа в венгерско-американских отношениях открылись новые перспективы.
По словам венгерского премьера, его визит в США должен открыть "новый раздел" в отношениях между Вашингтоном и Будапештом.
Стоит отметить, что ранее издание "Atlantic Council" писало о том, что президент США Дональд Трамп имеет все необходимые рычаги, чтобы убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана снять вето на переговоры о вступлении Украины в ЕС. В обмен на это американский лидер может предложить экономические или политические уступки.
Журналисты отметили, даже учитывая то, что о реальном членстве Украины в ЕС пока речь не идет, оно отвечает интересам Вашингтона и личным интересам Трампа, ведь способствует его цели достижения длительного мира в Украине и открывает возможности для американских бизнес-сделок.
Читайте также на портале "Комментарии" — Орбан таки доигрался: какое решение готовит Европарламент по Венгрии.