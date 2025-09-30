logo_ukra

BTC/USD

113725

ETH/USD

4182.11

USD/UAH

41.32

EUR/UAH

48.44

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Орбан таки дасть згоду на вступ України до ЄС: озвучено несподіваний сценарій
commentss НОВИНИ Всі новини

Орбан таки дасть згоду на вступ України до ЄС: озвучено несподіваний сценарій

Перед стартом першого переговорного кластеру країни ЄС аналізують понад 100 тисяч сторінок українських законів.

30 вересня 2025, 09:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Європейський Союз технічно готовий розпочати переговорний процес щодо вступу України, однак єдина перешкода — позиція Угорщини. Про це в інтерв’ю "Суспільному" повідомила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос.

Орбан таки дасть згоду на вступ України до ЄС: озвучено несподіваний сценарій

Фото: 24 Канал

Чиновниця зазначила, що початок офіційних переговорів щодо євроінтеграції залежить від одностайної згоди всіх 27 країн-членів ЄС. Кос наголосила, що Євросоюз демонструє безпрецедентну оперативність у процедурі скринінгу українського законодавства.

"Ми вже опрацювали понад 100 000 сторінок європейського права. Процес відкриття переговорних кластерів ґрунтується на досягненнях. Якщо Україна реалізує реформи, вона не залишиться осторонь. Ми активно ведемо діалог з усіма країнами ЄС — зокрема й з Угорщиною", — зазначила вона. 

За словами Кос, головним каменем спотикання для Будапешта є ситуація з правами угорської нацменшини в Україні. Водночас вона переконана, що саме шлях євроінтеграції допоможе вирішити це питання.

"Чим раніше Угорщина погодиться на відкриття першого кластеру, тим швидше можна буде сісти за стіл переговорів і обговорити всі їхні побоювання. Я вважаю це найкращою відповіддю для пана Орбана", — наголосила єврокомісарка. 

Кос також підкреслила, що антикорупційні перетворення залишаються одним із ключових факторів успішного економічного розвитку України та важливою умовою для залучення зовнішніх інвесторів.

"Без сильної та незалежної антикорупційної системи міжнародні інвестори просто не вкладатимуть гроші — вони побояться ризику. У результаті країна може втратити величезні суми", — резюмувала вона. 

Як вже писали "Коментарі", Меган Моббс, донька спецпредставника президента США з питань України Кіта Келлога та очільниця американського благодійного Фонду Везермана, розповіла, що її знайомство з Україною розпочалося ще у дитинстві — завдяки шкільному завданню, повідомляє "Українська правда".



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини