Орбан та Фіцо зганьбилися з погрозами Україні: що сталося

Комерційний імпорт електроенергії з Угорщини та Словаччини продовжується, незважаючи на гучні заяви прем'єр-міністрів Віктор Орбан та Роберт Фіцо про можливе зупинення постачання в Україну. Це підтверджують дані європейської мережі операторів систем передачі ENTSO-E.

Віктор Орбан та Роберт Фіцо. Фото: з відкритих джерел

Згідно з інформацією платформи, 26 лютого Україна імпортувала електроенергію зі Словаччини з півночі за середньоєвропейським часом – тобто з 01.00 за Києвом. Погодинний обсяг постачання досягав 516 МВт.

Постачання з Угорщини того ж дня були дещо нижчими – до 227 МВт на годину. Однак у сумарних показниках саме угорський напрямок залишається ключовим.

За підрахунками аналітиків ExPro, з початку лютого 2026 року Україна імпортувала вже близько 1,1 млн МВт-год електроенергії. Із цього обсягу 49% припало на Угорщину, а ще 18% – на Словаччину.

Таким чином, незважаючи на політичну риторику та погрози обмежити енергопостачання, комерційні потоки продовжуються. Експерти зазначають, що в умовах дефіциту потужності і пошкодженої інфраструктури, що зберігається, імпорт залишається важливим елементом енергетичної стабільності країни.

"Такої офіційної позиції з української сторони не було", — відзначило анонімне джерело з Києва.




