Орбан и Фицо опозорились с угрозами Украине: что произошло

Коммерческий импорт электроэнергии из Венгрии и Словакии продолжается, несмотря на громкие заявления премьер-министров Виктор Орбан и Роберт Фицо о возможной остановке поставок в Украину. Это подтверждают данные европейской сети операторов систем передачи ENTSO-E.

Виктор Орбан и Роберт Фицо. Фото: из открытых источников

Согласно информации платформы, 26 февраля Украина импортировала электроэнергию из Словакии с полуночи по среднеевропейскому времени – то есть с 01:00 по Киеву. Почасовой объем поставок достигал 516 МВт.

Поставки из Венгрии в тот же день были несколько ниже – до 227 МВт в час. Однако в суммарных показателях именно венгерское направление остается ключевым.

По подсчетам аналитиков ExPro, с начала февраля 2026 года Украина импортировала уже около 1,1 млн МВт-ч электроэнергии. Из этого объема 49% пришлось на Венгрию, а еще 18% — на Словакию.

Таким образом, несмотря на политическую риторику и угрозы ограничить энергопоставки, коммерческие потоки продолжаются. Эксперты отмечают, что в условиях сохраняющегося дефицита мощности и поврежденной инфраструктуры импорт остается важным элементом энергетической стабильности страны.

"Такой официальной позиции с украинской стороны не было", – отметил анонимный источник из Киева.



