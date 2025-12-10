logo_ukra

Орбан не врятує Путіна: яке рішення готує ЄС щодо росактивів
Орбан не врятує Путіна: яке рішення готує ЄС щодо росактивів

FT пише про те, що ЄС хоче ухвалити спеціальний закон про безстрокове блокування росактивів

10 грудня 2025, 10:55
Автор:
Кравцев Сергей

Країни Європейського Союзу планують у прискореному порядку ухвалити рішення про безстрокове замороження російських активів на суму 210 млрд євро. Як повідомляє Financial Times, така ініціатива має запобігти можливому вето з боку прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який регулярно блокує або затягує рішення щодо підтримки України.

Орбан не врятує Путіна: яке рішення готує ЄС щодо росактивів

Заморожені активи РФ. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, у Брюсселі прагнуть якнайшвидше затвердити новий механізм надзвичайних повноважень, що дасть змогу обійти національні вето під час продовження санкцій проти Росії. Європейські чиновники вважають це важливим кроком для збереження єдності ЄС у контексті мирних переговорів щодо війни в Україні, які ведуть Сполучені Штати.

Одним із ключових завдань є відокремлення питання безстрокового блокування росактивів від паралельної дискусії про надання Україні масштабної фінансової підтримки. Минулого тижня Єврокомісія запропонувала використати прибутки від заморожених активів – 210 млрд євро – для видачі Києву кредиту обсягом 90 млрд євро протягом двох років. Однак для реалізації цієї схеми активи повинні залишатися заблокованими безстроково, а не на шість місяців, як це передбачено чинним механізмом, що потребує одностайності всіх 27 держав.

Угорщина традиційно виступає проти збільшення допомоги Україні та неодноразово погрожувала заблокувати продовження санкцій. У ЄС побоюються, що Орбан може використати право вето, особливо якщо нова адміністрація президента США Дональда Трампа послабить санкційний тиск на Москву.

Щоб запобігти такому сценарію, Єврокомісія пропонує використати статтю 122 договорів ЄС. Вона дозволяє ухвалювати рішення кваліфікованою більшістю у надзвичайних економічних обставинах, фактично усуваючи можливість блокування з боку Будапешта.

Питання використання заморожених російських активів для фінансування так званої "репараційної позики" Україні лідери ЄС планують обговорити на саміті 18-19 грудня.

Читайте також на порталі "Коментарі" — чи будуть гроші для фінансування України: у ЄС зробили інтригуючу заяву.




Джерело: https://www.ft.com/content/844ca37f-8c3b-4503-b274-175d6f034476
