Орбан не спасет Путина: какое решение готовит ЕС по росактивам

Страны Европейского Союза планируют в ускоренном порядке принять решение о бессрочной заморозке российских активов на сумму 210 млрд евро. Как сообщает Financial Times, такая инициатива должна предотвратить возможное вето со стороны премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, регулярно блокирующего или затягивающего решение о поддержке Украины.

Замороженные активы РФ. Фото: из открытых источников

По данным издания, в Брюсселе стремятся как можно быстрее утвердить новый механизм чрезвычайных полномочий, который позволит обойти национальные вето во время продления санкций против России. Европейские чиновники считают это важным шагом для сохранения единства ЕС в контексте мирных переговоров по войне в Украине, ведущих Соединенные Штаты.

Одной из ключевых задач является отделение бессрочного блокирования росактивов от параллельной дискуссии о предоставлении Украине масштабной финансовой поддержки. На прошлой неделе Еврокомиссия предложила использовать доходы от замороженных активов – 210 млрд евро – для выдачи Киеву кредита в размере 90 млрд евро в течение двух лет. Однако для реализации этой схемы активы должны оставаться заблокированными бессрочно, а не на шесть месяцев, как это предусмотрено действующим механизмом, требующим единодушия всех 27 государств.

Венгрия традиционно выступает против увеличения помощи Украине и неоднократно угрожала заблокировать продление санкций. В ЕС опасаются, что Орбан может использовать право вето, особенно если новая администрация президента США Дональда Трампа ослабит санкционное давление на Москву.

Чтобы предотвратить такой сценарий, Еврокомиссия предлагает использовать статью 122 договоров ЕС. Она позволяет принимать решения квалифицированным большинством в чрезвычайных экономических обстоятельствах, фактически устраняя возможность блокирования Будапешта.

Вопрос использования замороженных российских активов для финансирования так называемого "репарационного займа" Украины лидеры ЕС планируют обсудить на саммите 18-19 декабря.

