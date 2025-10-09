ООН ухвалила важливе рішення щодо миротворців: що зміниться для низки країн

Організація Об'єднаних Націй планує скоротити чисельність своїх миротворців на чверть у дев'яти операціях по всьому світу протягом найближчих місяців. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише "Reuters".

У публікації йдеться, що причиною такого рішення є брак коштів, а також невизначеність щодо майбутнього фінансування США.

"Загалом нам доведеться скоротити... близько 25% від загальної кількості наших миротворчих військ і поліцейських, а також їх спорядження, і це також торкнеться великої кількості цивільного персоналу місій", — заявив Reuters представник ООН.

Він поінформував, що це становитиме від 13 000 до 14 000 військовослужбовців та поліцейських.

Описані миротворчі операції проводяться в Південному Судані, Демократичній Республіці Конго, Лівані, Косові, на Кіпрі, у Центральноафриканській Республіці, Західній Сахарі, у демілітаризованій зоні на Голанських висотах між Ізраїлем і Сирією, а також в Аб'єї — адміністративному районі, що перебуває під спільним управлінням Південного Судану і Судану.

Журналісти звернули увагу, що Вашингтон є найбільшим меценатом миротворчих операцій ООН, на його частку припадає понад 26% фінансування, за ним слідує Китай, який платить майже 24%. Ці виплати є добровільними.

При цьому, як зазначив інший представник ООН, заборгованість США на початок нового фінансового року 1 липня становила 1,5 мільярда доларів. Тепер Вашингтон винен ще 1,3 мільярда доларів, внаслідок чого загальна сума заборгованості перевищила 2,8 мільярда доларів.

У той же час, представник ООН розповів, що США заявили ООН про швидке виділення коштів та погашення заборгованості у розмірі 680 мільйонів доларів.

