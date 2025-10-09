ООН приняла важное решение по миротворцам: что изменится для ряда стран

Организация Объединенных Наций планирует сократить численность своих миротворцев на четверть в девяти операциях по всему миру в ближайшие месяцы. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Миротворцы. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что причиной такого решения является нехватка средств, а также неопределенность в отношении будущего финансирования со стороны США.

"В целом, нам придется сократить... около 25% от общего числа наших миротворческих войск и полицейских, а также их снаряжение, и это также затронет большое количество гражданского персонала миссий", — заявил Reuters представитель ООН.

Он проинформировал, что это составит от 13 000 до 14 000 военнослужащих и полицейских.

Затронутые миротворческие операции проводятся в Южном Судане, Демократической Республике Конго, Ливане, Косово, на Кипре, в Центральноафриканской Республике, Западной Сахаре, в демилитаризованной зоне на Голанских высотах между Израилем и Сирией, а также в Абьеи – административном районе, находящемся под совместным управлением Южного Судана и Судана.

Журналисты обратили внимание, что Вашингтон является крупнейшим меценатом миротворческих операций ООН, на его долю приходится более 26% финансирования, за ним следует Китай, который платит почти 24%. Эти выплаты не являются добровольными.

При этом, как отметил другой представитель ООН, задолженность США к началу нового финансового года 1 июля составляла 1,5 миллиарда долларов. Теперь Вашингтон должен ещё 1,3 миллиарда долларов, в результате чего общая сумма задолженности превысила 2,8 миллиарда долларов.

В то же время, представитель ООН рассказал, что США заявили ООН о скором выделении средств и погашении задолженности в размере 680 миллионов долларов.

