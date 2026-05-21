ООН проти Москви: Україна звернулася з жорсткою вимогою до світу

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник закликав держави-члени Організації Об'єднаних Націй знайти політичний та юридичний механізм для позбавлення Росії статусу постійного члена Ради Безпеки. З такою заявою дипломат виступив під час відкритих дебатів у Раді безпеки ООН.

Андрій Мельник. Фото: з відкритих джерел

За словами Мельника, російська війна проти України відрізняється особливою жорстокістю та системним насильством проти мирного населення. Він наголосив, що атаки армії РФ стали не просто елементом війни, а частиною цілеспрямованої стратегії тиску на цивільних.

Український дипломат зазначив, що перші місяці поточного року виявилися найбільш смертоносними для громадянського населення України за весь час повномасштабної війни. Особливу увагу він звернув на зимову кампанію ударів по енергетичній інфраструктурі країни. За його словами, Москва намагалася використати холод та відключення світла як інструмент примусу мільйонів людей.

Окремо Мельник зупинився на тактиці так званих подвійних ударів. Йдеться про повторні атаки по тому самому місцю вже після прибуття медиків, рятувальників та екстрених служб.

За словами постпреда, подібні дії спрямовані виключно на збільшення кількості жертв серед цивільних та тих, хто надає допомогу постраждалим.

Представник України попередив, що міжнародне право втратить сенс, якщо агресія та військові злочини залишаться безкарними. У зв'язку з цим Київ знову зажадав від держав-членів ООН рішучих дій та пошуку шляху, який дозволить переглянути статус Росії у Раді Безпеки.

Читайте також на порталі "Коментарі" — цинічна заява Небензі в ООН: як назвав "простих українців".



