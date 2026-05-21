ООН против Москвы: Украина обратилась с жестким требованием к миру

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник призвал государства-члены Организации Объединённых Наций найти политический и юридический механизм для лишения России статуса постоянного члена Совета Безопасности. С таким заявлением дипломат выступил во время открытых дебатов в Совбезе ООН.

По словам Мельника, российская война против Украины отличается особой жестокостью и системным насилием против мирного населения. Он подчеркнул, что атаки армии РФ стали не просто элементом войны, а частью целенаправленной стратегии давления на гражданских.

Украинский дипломат отметил, что первые месяцы текущего года оказались самыми смертоносными для гражданского населения Украины за всё время полномасштабной войны. Особое внимание он обратил на зимнюю кампанию ударов по энергетической инфраструктуре страны. По его словам, Москва пыталась использовать холод и отключения света как инструмент принуждения миллионов людей.

Отдельно Мельник остановился на тактике так называемых "двойных ударов". Речь идёт о повторных атаках по одному и тому же месту уже после прибытия медиков, спасателей и экстренных служб.

По словам постпреда, подобные действия направлены исключительно на увеличение числа жертв среди гражданских и тех, кто оказывает помощь пострадавшим.

Представитель Украины предупредил, что международное право потеряет смысл, если агрессия и военные преступления останутся безнаказанными. В связи с этим Киев вновь потребовал от государств-членов ООН решительных действий и поиска пути, который позволит пересмотреть статус России в Совете Безопасности.

