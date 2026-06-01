logo_ukra

BTC/USD

73013

ETH/USD

1984.85

USD/UAH

44.27

EUR/UAH

51.55

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події ООН на межі банкрутства: дві країни запустили фінансову кризу світового масштабу
commentss НОВИНИ Всі новини

ООН на межі банкрутства: дві країни запустили фінансову кризу світового масштабу

Гутерріш попереджає про загрозу зупинення роботи організації вже у серпні, а найбільші донори продовжують затримувати мільярдні платежі

1 червня 2026, 10:03
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Організація Об'єднаних Націй зіткнулася з однією із найсерйозніших фінансових загроз за всю історію свого існування. Через затримки внесків з боку найбільших світових економік структура ризикує вже найближчими місяцями зіткнутися з нестачею коштів для виконання своїх основних функцій. Як повідомляє The Wall Street Journal, критична ситуація виникла на тлі проблем із фінансуванням з боку США та Китаю.

ООН на межі банкрутства: дві країни запустили фінансову кризу світового масштабу

ООН. Фото: з відкритих джерел

Саме ці дві країни забезпечують близько 42% базового бюджету ООН, проте їхні платежі надходять із суттєвими затримками, що вже впливає на роботу організації.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш охарактеризував те, що відбувається, як "перегону до банкрутства". За його оцінками, якщо ситуація не зміниться, вже до середини серпня організація може мати справу з серйозним дефіцитом коштів. Під загрозою опиняться гуманітарні програми, міжнародні місії та миротворчі операції у різних регіонах світу.

Особливо гостро постає питання з американським фінансуванням. За даними видання, заборгованість США перед організацією перевищила чотири мільярди доларів. Адміністрація президента Дональда Трампа пов'язує подальші виплати із проведенням масштабної реформи ООН. У Вашингтоні вимагають скоротити бюрократичний апарат, переглянути структуру видатків та відмовитися від програм, які вважають неефективними.

Не менш важливим залишається питання китайських платежів. Незважаючи на те, що Пекін нещодавно перерахував близько 850 мільйонів доларів, частина зобов'язань залишається невиконаною. На сьогодні заборгованість Китаю перед організацією оцінюється в сотні мільйонів доларів.

Експерти попереджають, що фінансовий конфлікт між двома наддержавами поступово перетворюється на проблему глобального масштабу. Якщо компромісу не буде знайдено найближчим часом, міжнародна система, створена після Другої світової війни для вирішення глобальних криз, може зіткнутися з найважчим випробуванням за останні десятиліття.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Кремль знову висунув ультиматум для мирної угоди: що ООН РФ зажадала від України.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.wsj.com/world/the-u-n-is-going-broke-as-the-u-s-and-china-withhold-billions-bd1fae5e?mod=Searchresults&pos=1&page=1
Теги:

Новини

Всі новини