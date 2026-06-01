ООН на межі банкрутства: дві країни запустили фінансову кризу світового масштабу

Організація Об'єднаних Націй зіткнулася з однією із найсерйозніших фінансових загроз за всю історію свого існування. Через затримки внесків з боку найбільших світових економік структура ризикує вже найближчими місяцями зіткнутися з нестачею коштів для виконання своїх основних функцій. Як повідомляє The Wall Street Journal, критична ситуація виникла на тлі проблем із фінансуванням з боку США та Китаю.

ООН. Фото: з відкритих джерел

Саме ці дві країни забезпечують близько 42% базового бюджету ООН, проте їхні платежі надходять із суттєвими затримками, що вже впливає на роботу організації.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш охарактеризував те, що відбувається, як "перегону до банкрутства". За його оцінками, якщо ситуація не зміниться, вже до середини серпня організація може мати справу з серйозним дефіцитом коштів. Під загрозою опиняться гуманітарні програми, міжнародні місії та миротворчі операції у різних регіонах світу.

Особливо гостро постає питання з американським фінансуванням. За даними видання, заборгованість США перед організацією перевищила чотири мільярди доларів. Адміністрація президента Дональда Трампа пов'язує подальші виплати із проведенням масштабної реформи ООН. У Вашингтоні вимагають скоротити бюрократичний апарат, переглянути структуру видатків та відмовитися від програм, які вважають неефективними.

Не менш важливим залишається питання китайських платежів. Незважаючи на те, що Пекін нещодавно перерахував близько 850 мільйонів доларів, частина зобов'язань залишається невиконаною. На сьогодні заборгованість Китаю перед організацією оцінюється в сотні мільйонів доларів.

Експерти попереджають, що фінансовий конфлікт між двома наддержавами поступово перетворюється на проблему глобального масштабу. Якщо компромісу не буде знайдено найближчим часом, міжнародна система, створена після Другої світової війни для вирішення глобальних криз, може зіткнутися з найважчим випробуванням за останні десятиліття.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Кремль знову висунув ультиматум для мирної угоди: що ООН РФ зажадала від України.



