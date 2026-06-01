ООН на грани банкротства: две страны запустили финансовый кризис мирового масштаба

Организация Объединенных Наций столкнулась с одной из самых серьезных финансовых угроз за всю историю своего существования. Из-за задержек взносов со стороны крупнейших мировых экономик структура рискует уже в ближайшие месяцы столкнуться с нехваткой средств для выполнения своих основных функций. Как сообщает The Wall Street Journal, критическая ситуация возникла на фоне проблем с финансированием со стороны США и Китая.

Именно эти две страны обеспечивают около 42% базового бюджета ООН, однако их платежи поступают с существенными задержками, что уже оказывает влияние на работу организации.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш охарактеризовал происходящее как "гонку к банкротству". По его оценкам, если ситуация не изменится, уже к середине августа организация может столкнуться с серьезным дефицитом средств. Под угрозой окажутся гуманитарные программы, международные миссии и миротворческие операции в различных регионах мира.

Особенно остро стоит вопрос с американским финансированием. По данным издания, задолженность США перед организацией превысила четыре миллиарда долларов. Администрация президента Дональда Трампа увязывает дальнейшие выплаты с проведением масштабной реформы ООН. В Вашингтоне требуют сократить бюрократический аппарат, пересмотреть структуру расходов и отказаться от программ, которые считают неэффективными.

Не менее важным остается вопрос китайских платежей. Несмотря на то что Пекин недавно перечислил около 850 миллионов долларов, часть обязательств остается невыполненной. По состоянию на сегодняшний день задолженность Китая перед организацией оценивается в сотни миллионов долларов.

Эксперты предупреждают, что финансовый конфликт между двумя сверхдержавами постепенно превращается в проблему глобального масштаба. Если компромисс не будет найден в ближайшее время, международная система, созданная после Второй мировой войны для решения глобальных кризисов, может столкнуться с самым тяжелым испытанием за последние десятилетия.

