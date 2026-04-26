Оновлена експозиція, унікальні документи та інтерактивні простори: Президент України відвідав Національний музей «Чорнобиль»



















У день 40-х роковин аварії на Чорнобильській атомній електростанції Володимир Зеленський та генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі першими побачили оновлену експозицію "Чорнобиль: люди і сенси".

Президент України відвідав Національний музей «Чорнобиль»

"Вдячний працівникам музею "Чорнобиль" за цю важливу роботу та збереження памʼяті про катастрофу на Чорнобильській АЕС. Велика вдячність усім ліквідаторам цієї катастрофи", — заявив Президент України Володимир Зеленський.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко ознайомив Главу держави та міжнародних гостей з новими експозиціями. В оновленому музеї представлені кілька виставкових залів, у яких можна дізнатися не лише про причини катастрофи, а й про перші години ліквідації наслідків, процес відселення громадян з зони відчуження, вплив радіації на людей, "життя" зони відчуження за десятиліття після аварії.

"Радий був розповісти почесним гостям про оновлену експозицію "Чорнобиль: люди і сенси". Вона якісно змінює фокус із "мертвої зони" — на людей, їхні рішення і відповідальність, які дозволили зберегти життя", — зазначив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

За словами Міністра, у музеї вперше представлені архівні документи, які показують: попри політику замовчування з боку радянської влади, система внутрішніх справ від самого початку доповідала реальну ситуацію і діяла без зволікань.

"Оновлений музей Чорнобиль — це простір про велику повагу та вдячність героям-ліквідаторам. Місце, де говорять правду про ті події, пояснюють їх передумови та наслідки, навчають безпеці", — зауважив Ігор Клименко.

У музеї створили й освітню експозицію, яка розповідає про історію атомної енергетики. Тут можна дізнатись про будову реактора та радіаційну безпеку. Відчути атмосферу зони відчуження та ознайомитись з “Чорнобилем у мистецтві".

Окрему увагу делегація звернула на новітню історію зони відчуження — російську окупацію 2022 року та обстріл укриття ЧАЕС, який стався у 2025 році.

"Заслухав доповідь міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка щодо проведених робіт для ліквідації наслідків російського удару дроном по конфайнменту 14 лютого 2025 року та важливості подальшої підтримки з боку партнерів", — заявив Президент України Володимир Зеленський.

Міністр внутрішніх справ розповів, що у лютому 2025-го року, коли ворожий дрон пошкодив конфайнмент ЧАЕС, у сильний мороз протягом 490 годин рятувальники безперервно працювали на висоті близько 100 метрів, щоб не допустити витоку небезпеки.

Оновлений Національний музей "Чорнобиль" відкриває двері для всіх відвідувачів 27 квітня 2026 року.