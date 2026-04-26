Оновлена експозиція, унікальні документи та інтерактивні простори: Президент України відвідав Національний музей «Чорнобиль»

Slava Kot
У день 40-х роковин аварії на Чорнобильській атомній електростанції Володимир Зеленський та генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі першими побачили оновлену експозицію "Чорнобиль: люди і сенси".
Президент України відвідав Національний музей «Чорнобиль»
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко ознайомив Главу держави та міжнародних гостей з новими експозиціями. В оновленому музеї представлені кілька виставкових залів, у яких можна дізнатися не лише про причини катастрофи, а й про перші години ліквідації наслідків, процес відселення громадян з зони відчуження, вплив радіації на людей, "життя" зони відчуження за десятиліття після аварії.
За словами Міністра, у музеї вперше представлені архівні документи, які показують: попри політику замовчування з боку радянської влади, система внутрішніх справ від самого початку доповідала реальну ситуацію і діяла без зволікань.
У музеї створили й освітню експозицію, яка розповідає про історію атомної енергетики. Тут можна дізнатись про будову реактора та радіаційну безпеку. Відчути атмосферу зони відчуження та ознайомитись з “Чорнобилем у мистецтві".
Окрему увагу делегація звернула на новітню історію зони відчуження — російську окупацію 2022 року та обстріл укриття ЧАЕС, який стався у 2025 році.
Міністр внутрішніх справ розповів, що у лютому 2025-го року, коли ворожий дрон пошкодив конфайнмент ЧАЕС, у сильний мороз протягом 490 годин рятувальники безперервно працювали на висоті близько 100 метрів, щоб не допустити витоку небезпеки.
Оновлений Національний музей "Чорнобиль" відкриває двері для всіх відвідувачів 27 квітня 2026 року.