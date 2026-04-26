Обновленная экспозиция, уникальные документы и интерактивные пространства: Президент Украины посетил Национальный музей «Чернобыль»



















В день 40-й годовщины аварии на Чернобыльской атомной электростанции Владимир Зеленский и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси первыми увидели обновленную экспозицию "Чернобыль: люди и смыслы".

Президент Украины посетил Национальный музей «Чернобыль»

"Благодарен работникам музея "Чернобыль" за эту важную работу и сохранение памяти о катастрофе на Чернобыльской АЭС. Большая благодарность всем ликвидаторам этой катастрофы", — заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко ознакомил главу государства и международных гостей с новыми экспозициями. В обновленном музее представлены несколько выставочных залов, в которых можно узнать не только о причинах катастрофы, но и о первых часах ликвидации последствий, процессе отселения граждан из зоны отчуждения, влиянии радиации на людей, "жизни" зоны отчуждения через десятилетие после аварии.

"Рад был рассказать почетным гостям об обновленной экспозиции "Чернобыль: люди и смыслы". Она качественно меняет фокус из "мертвой зоны" — на людей, их решения и ответственность, которые позволили сохранить жизнь", — отметил Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

По словам Министра, в музее впервые представлены архивные документы, которые показывают: несмотря на политику умалчивания со стороны советской власти, система внутренних дел изначально докладывала реальную ситуацию и действовала без промедления.

"Обновленный музей Чернобыль — это пространство о большом уважении и благодарности героям-ликвидаторам. Место, где говорят правду о тех событиях, объясняют их предпосылки и последствия, учат безопасности", — отметил Игорь Клименко.

В музее создали и образовательную экспозицию, рассказывающую об истории атомной энергетики. Здесь можно узнать строение реактора и радиационную безопасность. Ощутить атмосферу зоны отчуждения и ознакомиться с "Чернобылем в искусстве".

Отдельное внимание делегация обратила на новейшую историю зоны отчуждения — российскую оккупацию 2022 года и обстрел укрытия ЧАЭС, произошедший в 2025 году.

"Заслушал доклад министра внутренних дел Украины Игоря Клименко о проведенных работах по ликвидации последствий российского удара дроном по конфайнменту 14 февраля 2025 года и важности дальнейшей поддержки со стороны партнеров", — заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

Министр внутренних дел рассказал, что в феврале 2025 года, когда вражеский дрон повредил конфайнмент ЧАЭС, в сильный мороз в течение 490 часов спасатели непрерывно работали на высоте около 100 метров, чтобы не допустить утечки опасности.

Обновленный Национальный музей "Чернобыль" открывает двери всем посетителям 27 апреля 2026 года.