Обновленная экспозиция, уникальные документы и интерактивные пространства: Президент Украины посетил Национальный музей «Чернобыль»

Slava Kot
В день 40-й годовщины аварии на Чернобыльской атомной электростанции Владимир Зеленский и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси первыми увидели обновленную экспозицию "Чернобыль: люди и смыслы".
Президент Украины посетил Национальный музей «Чернобыль»
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко ознакомил главу государства и международных гостей с новыми экспозициями. В обновленном музее представлены несколько выставочных залов, в которых можно узнать не только о причинах катастрофы, но и о первых часах ликвидации последствий, процессе отселения граждан из зоны отчуждения, влиянии радиации на людей, "жизни" зоны отчуждения через десятилетие после аварии.
По словам Министра, в музее впервые представлены архивные документы, которые показывают: несмотря на политику умалчивания со стороны советской власти, система внутренних дел изначально докладывала реальную ситуацию и действовала без промедления.
В музее создали и образовательную экспозицию, рассказывающую об истории атомной энергетики. Здесь можно узнать строение реактора и радиационную безопасность. Ощутить атмосферу зоны отчуждения и ознакомиться с "Чернобылем в искусстве".
Отдельное внимание делегация обратила на новейшую историю зоны отчуждения — российскую оккупацию 2022 года и обстрел укрытия ЧАЭС, произошедший в 2025 году.
Министр внутренних дел рассказал, что в феврале 2025 года, когда вражеский дрон повредил конфайнмент ЧАЭС, в сильный мороз в течение 490 часов спасатели непрерывно работали на высоте около 100 метров, чтобы не допустить утечки опасности.
Обновленный Национальный музей "Чернобыль" открывает двери всем посетителям 27 апреля 2026 года.