У Львові відбулася позачергова конференція Федерації водного поло України, організована за рішенням президента федерації Олександра Свіщова. Захід об'єднав представників регіональних федерацій, тренерів, спортсменів, суддів та фахівців, які долучилися до обговорення актуальних питань розвитку українського водного поло.

Олександр Свіщов - президент Федерації водного поло України

Однією з головних тем зустрічі стало вдосконалення системи проведення всеукраїнських змагань. Учасники конференції розглянули організаційні питання, пов'язані з календарем національних турнірів, підвищенням якості їх проведення, а також створенням умов для стабільного розвитку клубного та дитячо-юнацького водного поло.

Особливу увагу приділили розвитку суддівського корпусу. На думку учасників конференції, підвищення кваліфікації арбітрів і впровадження сучасних підходів до суддівства є важливими умовами подальшого зростання рівня національних змагань. Президент Федерації водного поло України Олександр Свіщов наголосив, що якість суддівства безпосередньо впливає на розвиток спорту, довіру учасників змагань та підготовку спортсменів до міжнародних стартів.

Ще одним важливим напрямом роботи став розвиток тренерської спільноти. Під час дискусії обговорювалися механізми обміну досвідом між фахівцями, удосконалення підготовки молодих тренерів та створення умов для ефективної роботи з перспективними спортсменами. За словами Олександра Свіщова, саме системний підхід до підготовки кадрів дозволить забезпечити стабільний розвиток водного поло в Україні протягом наступних років.

Значну частину обговорення присвятили юнацькому та юніорському водному поло. Учасники конференції наголосили на необхідності розширення можливостей для молодих спортсменів, збільшення кількості змагань та вдосконалення системи підготовки спортивного резерву. Саме ці напрями були визначені серед ключових для подальшої роботи Федерації водного поло України.

За підсумками конференції сформували основні пріоритети діяльності федерації на наступний сезон. Серед них — удосконалення організації всеукраїнських змагань, підвищення рівня суддівства, підтримка тренерського корпусу та розвиток дитячо-юнацького спорту. Як підкреслив Олександр Свіщов, реалізація цих завдань стане основою подальшого зміцнення позицій українського водного поло як на національному, так і на міжнародному рівнях.

Проведення конференції підтвердило прагнення Федерації водного поло України до відкритого професійного діалогу та спільного пошуку рішень, які сприятимуть подальшому розвитку цього виду спорту та підвищенню його конкурентоспроможності.

Про Олександра Свіщова

Олександр Свіщов — президент Федерації водного поло України, український спортивний функціонер і громадський діяч. Під його керівництвом Федерація водного поло України реалізує ініціативи, спрямовані на розвиток національних змагань, підтримку дитячо-юнацького спорту, вдосконалення підготовки тренерів і суддів, а також розширення міжнародної співпраці. Одним із ключових пріоритетів діяльності Олександра Свіщова є створення сучасної системи розвитку українського водного поло, яка забезпечить довгострокове зростання та конкурентоспроможність українських спортсменів на міжнародній арені.



