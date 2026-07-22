Во Львове прошла внеочередная конференция Федерации водного поло Украины, организованная по решению президента федерации Александра Свищева. Мероприятие объединило представителей региональных федераций, тренеров, спортсменов, судей и специалистов, которые присоединились к обсуждению актуальных вопросов развития украинского водного поло.

Александр Свищев - президент Федерации водного поло Украины

Одной из главных тем встречи стало усовершенствование системы проведения всеукраинских соревнований. Участники конференции рассмотрели организационные вопросы, связанные с календарем национальных турниров, повышением качества их проведения, а также создание условий для стабильного развития клубного и детско-юношеского водного поло.

Особое внимание было уделено развитию судейского корпуса. По мнению участников конференции, повышение квалификации арбитров и внедрение современных подходов к судейству являются важными условиями для дальнейшего роста уровня национальных соревнований. Президент Федерации водного поло Украины Александр Свищев подчеркнул, что качество судейства оказывает непосредственное влияние на развитие спорта, доверие участников соревнований и подготовку спортсменов к международным стартам.

Еще одним важным направлением работы стало развитие тренерского сообщества. В ходе дискуссии обсуждались механизмы обмена опытом между специалистами, усовершенствование подготовки молодых тренеров и создание условий для эффективной работы с перспективными спортсменами. По словам Александра Свищева, именно системный подход к подготовке кадров позволит обеспечить стабильное развитие водного поло в Украине в течение следующих лет.

Значительную часть обсуждения посвятили юношескому и юниорскому водному поло. Участники конференции отметили необходимость расширения возможностей для молодых спортсменов, увеличения количества соревнований и усовершенствования системы подготовки спортивного резерва. Именно эти направления были определены среди ключевых для дальнейшей работы Федерации водного поло Украины.

По итогам конференции были сформированы основные приоритеты деятельности федерации на следующий сезон. Среди них – усовершенствование организации всеукраинских соревнований, повышение уровня судейства, поддержка тренерского корпуса и развитие детско-юношеского спорта. Как подчеркнул Александр Свищев, реализация этих задач станет основой дальнейшего укрепления позиций украинского водного поло как на национальном, так и на международном уровнях.

Проведение конференции подтвердило стремление Федерации водного поло Украины к открытому профессиональному диалогу и совместному поиску решений, способствующих дальнейшему развитию этого вида спорта и повышению его конкурентоспособности.

Об Александре Свищевой

Александр Свищев – президент Федерации водного поло Украины, украинский спортивный функционер и общественный деятель. Под его руководством Федерация водного поло Украины реализует инициативы, направленные на развитие национальных соревнований, поддержку детско-юношеского спорта, усовершенствование подготовки тренеров и судей, а также расширение международного сотрудничества. Одним из ключевых приоритетов деятельности Александра Свищева есть создание современной системы развития украинского водного поло, которая обеспечит долгосрочный рост и конкурентоспособность украинских спортсменов на международной арене.



