У низці кримських міст, зокрема в Сімферополі, знову виникли серйозні проблеми з початком опалювального сезону. Місцеві мешканці активно скаржаться у соцмережах на те, що батареї в їхніх домівках залишаються холодними.

Фото: з відкритих джерел

Як повідомив кримський активіст на умовах анонімності, ситуація особливо напружена у столиці півострова. За його словами, влада обіцяла подати тепло ще 20 жовтня, однак станом на 26 жовтня значна частина Сімферополя досі без опалення.

"У місті панує обурення: цілі вулиці, такі як Суходільна та Тролейбусна, залишаються без тепла. На багатьох ділянках видно прориви теплотрас — клуби пари піднімаються просто з-під землі. Комунальні служби не встигають ліквідовувати аварії", — розповів активіст.

Причини зриву — не лише у слабкій підготовці до сезону. Проблеми посилює критичний знос тепломереж, які не витримують навантаження через підключення нових будинків у межах хаотичної забудови міста.

На цю ситуацію звернув увагу також проросійський кримський політик і блогер Степан Кіскін. Він переконаний, що винні у зриві запуску опалення мають понести відповідальність.

"Закликаю знову і знову Главу Криму Сергія Аксьонова захистити населення півострова від такого складу чиновників, через яких страждає весь народ — і морально, і фізично", — заявив Кіскін.

Експерти додають, що ситуація може бути пов’язана і з можливою фальсифікацією паспортів готовності житлових будинків. Порожні системи опалення свідчать про те, що керуючі компанії фактично не підготували об’єкти до зими, попри офіційні звіти про готовність.

Портал "Коментарі" вже писав, що спеціальний представник Білого дому Стів Віткофф отримав офіційне запрошення відвідати Україну. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з главою МЗС Естонії Маргусом Цахкною.