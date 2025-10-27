В ряде крымских городов, в частности в Симферополе, снова возникли серьезные проблемы с началом отопительного сезона. Местные жители активно жалуются в соцсетях на то, что батареи в их домах остаются холодными.

Фото: из открытых источников

Как сообщил крымский активист на условиях анонимности, ситуация особенно напряжена в столице полуострова. По его словам, власти обещали подать тепло еще 20 октября, однако по состоянию на 26 октября значительная часть Симферополя до сих пор без отопления.

"В городе царит негодование: целые улицы, такие как Суходольная и Троллейбусная, остаются без тепла. На многих участках видны прорывы теплотрасс — клубы пара поднимаются прямо из-под земли. Коммунальные службы не успевают ликвидировать аварии", — рассказал активист.

Причины срыва – не только в слабой подготовке к сезону. Проблемы усугубляет критический износ теплосетей, не выдерживающих нагрузки из-за подключения новых домов в пределах хаотической застройки города.

На эту ситуацию обратил внимание также пророссийский крымский политик и блогер Степан Кискин. Он убежден, что виновные в срыве запуска отопления должны понести ответственность.

"Призываю снова и снова Главу Крыма Сергея Аксенова защитить население полуострова от такого состава чиновников, из-за которых страдает весь народ — и морально, и физически", — заявил Кискин.

Эксперты добавляют, что ситуация может быть связана и с возможным подлогом паспортов готовности жилых домов. Пустые системы отопления свидетельствуют о том, что управляющие компании фактически не подготовили объекты к зиме, несмотря на официальные отчеты о готовности.

