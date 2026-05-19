Офшори, елітні маєтки і «Мідас»: ЗМІ взялися за близького друга Зеленського

Журналісти проєкту BIHUS Info опублікували нове резонансне розслідування про колишнього першого помічника президента України Сергія Шефіра – давнього бізнес-партнера Володимира Зеленського та одного із засновників "Кварталу 95". У центрі уваги – офшорні компанії, дороге майно родини та зв’язки зі справою “Мідас”.

Сергій Шефір. Фото: з відкритих джерел

У розслідуванні під назвою “Від "Кварталу" до "Мідаса": офшори і родинний люкс експомічника Зеленського” журналісти стверджують, що після відходу з Банкової Шефір не зник із поля зору антикорупційних журналістів. Його ім’я, за даними BIHUS Info, знову спливло у матеріалах справи “Мідас”, після чого команда вирішила детальніше дослідити активи експосадовця та його родини.

Автори сюжету заявляють, що родина Шефіра володіє елітною нерухомістю як в Україні, так і за кордоном. Крім того, журналісти звернули увагу на низку офшорних структур, через які, за їхніми словами, могли проходити значні фінансові потоки. Окремо у розслідуванні згадується, що частину активів нібито переписували на дружину Шефіра після того, як у публічному просторі почали з’являтися нові деталі справи “Мідас”.

У BIHUS Info нагадали, що Сергій Шефір був одним із найближчих людей президента Зеленського ще з часів “Кварталу 95”. Після перемоги Зеленського на виборах він отримав посаду першого помічника президента і тривалий час залишався однією з найвпливовіших фігур в Офісі президента.

Наразі офіційної реакції самого Шефіра або представників Банкової на нове розслідування немає. Водночас сюжет уже викликав активне обговорення в соцмережах та політичних колах.

