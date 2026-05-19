Оффшоры, элитные имения и «Мидас»: СМИ взялись за близкого друга Зеленского

Журналисты проекта BIHUS Info опубликовали новое резонансное расследование о бывшем первом помощнике президента Украины Сергее Шефире – давнем бизнес-партнере Владимире Зеленском и одном из основателей "Квартала 95". В центре внимания – оффшорные компании, дорогое имущество семьи и связи с делом "Мидас".

В расследовании под названием "От "Квартала" до "Мидаса": оффшоры и семейный люкс экспомощника Зеленского" журналисты утверждают, что после ухода из Банковой Шефир не исчез из поля зрения антикоррупционных журналистов. Его имя, по данным BIHUS Info, снова уплыло в материалах дела "Мидас", после чего команда решила подробнее исследовать активы экспослужащего и его семьи.

Авторы сюжета заявляют, что семья Шефира владеет элитной недвижимостью как в Украине, так и за рубежом. Кроме того, журналисты обратили внимание на ряд оффшорных структур, по которым, по их словам, могли проходить значительные финансовые потоки. Отдельно в расследовании упоминается, что часть активов якобы переписывались на жену Шефира после того, как в публичном пространстве стали появляться новые детали дела "Мидас".

В BIHUS Info напомнили, что Сергей Шефир был одним из самых близких людей президента Зеленского еще со времен "Квартала 95". После победы Зеленского на выборах он получил должность первого помощника президента и долго оставался одной из самых влиятельных фигур в Офисе президента.

Пока официальной реакции самого Шефира или представителей Банковой на новое расследование нет. В то же время, сюжет уже вызвал активное обсуждение в соцсетях и политических кругах.

