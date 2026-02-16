Офіційно: чи охороняють Єрмака

Андрій Єрмак після відставки не перебуває під охороною співробітників Управління державної охорони України. Про це повідомили в УДО у відповіді на запит Радіо Свобода.

Охорона Єрмака

Раніше, 6 лютого, журналіст-розслідувач видання Українська правда Михайло Ткач повідомив, що Єрмак після звільнення веде закритий спосіб життя, однак продовжує контактувати з окремими високопосадовцями та нібито залишається під охороною.

У своєму матеріалі журналіст зафіксував зустрічі Єрмака з радником президента зі стратегічних питань Олександром Камишіним та секретарем Ради національної безпеки і оборони України Рустемом Умєровим . Під час спроби поставити запитання щодо нинішньої діяльності екскерівник ОП коментарів не надав.

Після публікації розслідування народний депутат від фракції Голос Ярослав Железняк заявив, що встановив особи людей, які супроводжували Єрмака, і стверджував, що це співробітники УДО.

Водночас в Управлінні державної охорони заперечили цю інформацію та заявили, що ексчиновник не перебуває під їхнім захистом.

