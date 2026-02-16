Официально: охраняют ли Ермака

Андрей Ермак после отставки не находится под охраной сотрудников Управления государственной охраны Украины . Об этом сообщили в УГО в ответе на запрос Радио Свобода .

Охрана Ермака

Ранее, 6 февраля, журналист-расследователь издания Украинская правда Михаил Ткач сообщил, что Ермак после увольнения ведет закрытый образ жизни, однако продолжает контактировать с отдельными чиновниками и якобы остается под охраной.

В своем материале журналист зафиксировал встречи Ермака с советником президента по стратегическим вопросам Александром Камышиным и секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым. При попытке задать вопрос о нынешней деятельности экскерующий ОП комментариев не предоставил.

После публикации расследования народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк заявил, что установил личности сопровождавших Ермака людей и утверждал, что это сотрудники УГО.

В то же время в Управлении государственной охраны отрицали эту информацию и заявили, что эксчиновник не находится под их защитой.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что президент Владимир Зеленский резко отреагировал на вопросы журналистов относительно руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

По словам нардепа, глава государства возразил, что возможное увольнение Ермака связано с обысками или антикоррупционными расследованиями. Президент якобы отметил, что причины — "свои", не уточнив деталей. Гончаренко подверг сомнению такое объяснение и публично призвал озвучить конкретные основания кадровых решений. Он иронически предположил, что если дело не в коррупционных скандалах, то обществу следует услышать реальные мотивы.

