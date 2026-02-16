Официально: охраняют ли Ермака

Рубрики
Андрей Ермак после отставки не находится под охраной сотрудников Управления государственной охраны Украины . Об этом сообщили в УГО в ответе на запрос Радио Свобода .
Охрана Ермака
Ранее, 6 февраля, журналист-расследователь издания Украинская правда Михаил Ткач сообщил, что Ермак после увольнения ведет закрытый образ жизни, однако продолжает контактировать с отдельными чиновниками и якобы остается под охраной.
В своем материале журналист зафиксировал встречи Ермака с советником президента по стратегическим вопросам Александром Камышиным и секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым. При попытке задать вопрос о нынешней деятельности экскерующий ОП комментариев не предоставил.
После публикации расследования народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк заявил, что установил личности сопровождавших Ермака людей и утверждал, что это сотрудники УГО.
В то же время в Управлении государственной охраны отрицали эту информацию и заявили, что эксчиновник не находится под их защитой.