Одна зустріч все прояснила: екс-глава МЗС побачив важливий сигнал у позиції США щодо України

Відмова України підтримати пропозиції, що з'явилися після зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна в Анкориджі, стала свідченням посилення позицій Києва на міжнародній арені. Таку думку висловив колишній міністр закордонних справ України та екс-посол у Великій Британії Вадим Пристайко.

Вадим Пристайко. Фото: з відкритих джерел

В інтерв'ю Radio NV дипломат заявив, що українська сторона не погодилася з варіантом врегулювання війни, який він образно назвав "духом Анкоріджа". За його словами, особливо показовим стало те, що Сполучені Штати згодом фактично визнали неможливість просування таких ініціатив без згоди України.

Пристайко звернув увагу на заяву державного секретаря США Марко Рубіо, який дав зрозуміти, що пропозиції, що обговорювалися після переговорів в Анкориджі, більше не розглядаються, оскільки не влаштовують Київ. На думку дипломата, це стало важливим політичним сигналом, який свідчить, що українська позиція враховується Вашингтоном при формуванні подальшої стратегії.

Екс-глава МЗС наголосив, що подібний підхід говорить про зростання міжнародної суб'єктності України. За його словами, йдеться вже не про декларації, а про реальний вплив Києва на ухвалення рішень щодо майбутнього завершення війни.

Вадим Пристайко вважає, що зараз Україна та США перебувають на новому етапі консультацій. За його оцінкою, сторони працюють над узгодженням базових принципів можливого мирного врегулювання, які можуть бути представлені Росії. При цьому дипломат дав зрозуміти, що будь-які майбутні ініціативи, пов'язані із припиненням війни, навряд чи просуватимуться без урахування позиції українського керівництва.

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