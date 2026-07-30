Одна встреча все прояснила: экс-глава МИД увидел важный сигнал в позиции США по Украине

Отказ Украины поддержать предложения, появившиеся после встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Анкоридже, стал свидетельством усиления позиций Киева на международной арене. Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Украины и экс-посол в Великобритании Вадим Пристайко.

Вадим Пристайко. Фото: из открытых источников

В интервью Radio NV дипломат заявил, что украинская сторона не согласилась с навязываемым ей вариантом урегулирования войны, который он образно назвал "духом Анкориджа". По его словам, особенно показательным стало то, что Соединенные Штаты впоследствии фактически признали невозможность продвижения подобных инициатив без согласия Украины.

Пристайко обратил внимание на заявление государственного секретаря США Марко Рубио, который дал понять, что обсуждавшиеся после переговоров в Анкоридже предложения больше не рассматриваются, поскольку не устраивают Киев. По мнению дипломата, это стало важным политическим сигналом, свидетельствующим о том, что украинская позиция учитывается Вашингтоном при формировании дальнейшей стратегии.

Экс-глава МИД подчеркнул, что подобный подход говорит о росте международной субъектности Украины. По его словам, речь идет уже не о декларациях, а о реальном влиянии Киева на принятие решений, касающихся будущего завершения войны.

Вадим Пристайко считает, что сейчас Украина и США находятся на новом этапе консультаций. По его оценке, стороны работают над согласованием базовых принципов возможного мирного урегулирования, которые в дальнейшем могут быть представлены России. При этом дипломат дал понять, что любые будущие инициативы, связанные с прекращением войны, вряд ли будут продвигаться без учета позиции украинского руководства.

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