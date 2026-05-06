Один аркуш і кінець війни: США та Іран наблизилися до угоди, яка може змінити все

Адміністрація Дональда Трампа вважає, що перебуває за крок до прориву у переговорах з Іраном. Йдеться про односторінковий меморандум про взаєморозуміння, який має зупинити конфлікт і задати рамки для масштабної ядерної угоди. Про це повідомляє Axios з посиланням на джерела в уряді США.

За інформацією співрозмовників, Вашингтон очікує від Тегерана ключових відповідей уже впродовж найближчих 48 годин. Попри те, що остаточно нічого не узгоджено, сторони ще ніколи не були настільки близькими до домовленості з початку загострення.

Документ, який налічує 14 пунктів, передбачає мораторій Ірану на збагачення урану, поступове зняття американських санкцій і розблокування мільярдів доларів заморожених коштів. Окремим пунктом є взаємне скасування обмежень на транзит через Ормузьку протоку – стратегічну артерію світової торгівлі.

Переговори ведуться за участі представників Трампа – Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, як безпосередньо, так і через посередників. У разі підписання меморандуму сторони оголосять завершення активної фази конфлікту і розпочнуть 30-денний етап детальних переговорів, які можуть пройти в Ісламабаді або Женеві.

Одним із найгостріших питань залишається тривалість обмежень на ядерну програму Ірану. США наполягають на 20 роках, Тегеран пропонує 5, а компроміс може скласти 12-15 років. Також обговорюється безпрецедентний механізм: у разі порушення умов мораторій автоматично продовжуватиметься.

Іран, за попередніми домовленостями, зобов’яжеться не прагнути до створення ядерної зброї та допустити посилені інспекції, включно з раптовими перевірками ООН. Водночас США готові поступово згортати санкційний тиск.

Втім, навіть у разі підписання меморандуму ризики залишаються високими. У Білому домі визнають: іранська влада розділена, а переговори можуть зірватися в будь-який момент, повернувши сторони до ескалації.

