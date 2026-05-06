logo

BTC/USD

81700

ETH/USD

2369.89

USD/UAH

43.85

EUR/UAH

51.61

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Один лист и конец войны: США и Иран приблизились к соглашению, которое может изменить все
commentss НОВОСТИ Все новости

Один лист и конец войны: США и Иран приблизились к соглашению, которое может изменить все

Санкции в обмен на ядерные ограничения и открытие Ормуза: стороны имеют всего 48 часов для решения

6 мая 2026, 14:47
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Администрация Дональда Трампа считает, что находится в шаге от прорыва в переговорах с Ираном. Речь идет об одностраничном меморандуме о взаимопонимании, который должен остановить конфликт и задать рамки для масштабного ядерного соглашения. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники в правительстве США.

Один лист и конец войны: США и Иран приблизились к соглашению, которое может изменить все

США и Иран. Фото: из открытых источников

По информации собеседников, Вашингтон ожидает от Тегерана ключевых ответов уже в ближайшие 48 часов. Несмотря на то, что окончательно ничего не согласовано, стороны еще никогда не были так близки к договоренности с начала обострения.

Документ, насчитывающий 14 пунктов, предусматривает мораторий Ирана на обогащение урана, постепенное снятие американских санкций и разблокировку миллиардов долларов замороженных средств. Отдельным пунктом является взаимная отмена ограничений на транзит через Ормузский пролив – стратегическую артерию мировой торговли.

Переговоры ведутся с участием представителей Трампа – Стива Виткоффа и Джареда Кушнера, как непосредственно, так и через посредников. В случае подписания меморандума стороны объявят о завершении активной фазы конфликта и начнут 30-дневный этап детальных переговоров, которые могут пройти в Исламабаде или Женеве.

Одним из острейших вопросов остается продолжительность ограничений на ядерную программу Ирана. США настаивают на 20 годах, Тегеран предлагает 5, а компромисс может составить 12-15 лет. Также обсуждается беспрецедентный механизм: в случае нарушения условий мораторий будет автоматически продолжаться.

Иран, по предварительным договоренностям, обяжется не стремиться к созданию ядерного оружия и допустить усиленные инспекции, включая внезапные проверки ООН. В то же время США готовы постепенно сворачивать санкционное давление.

Впрочем, даже при подписании меморандума риски остаются высокими. В Белом доме признают: иранские власти разделены, а переговоры могут сорваться в любой момент, повернув стороны в эскалацию.

Читайте на портале "Комментарии" — США беспомощны: Рубио назвал единственную страну, которая может решить вопрос с Ираном.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.axios.com/2026/05/06/iran-us-deal-one-page-memo
Теги:

Новости

Все новости