Один лист и конец войны: США и Иран приблизились к соглашению, которое может изменить все

Администрация Дональда Трампа считает, что находится в шаге от прорыва в переговорах с Ираном. Речь идет об одностраничном меморандуме о взаимопонимании, который должен остановить конфликт и задать рамки для масштабного ядерного соглашения. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники в правительстве США.

По информации собеседников, Вашингтон ожидает от Тегерана ключевых ответов уже в ближайшие 48 часов. Несмотря на то, что окончательно ничего не согласовано, стороны еще никогда не были так близки к договоренности с начала обострения.

Документ, насчитывающий 14 пунктов, предусматривает мораторий Ирана на обогащение урана, постепенное снятие американских санкций и разблокировку миллиардов долларов замороженных средств. Отдельным пунктом является взаимная отмена ограничений на транзит через Ормузский пролив – стратегическую артерию мировой торговли.

Переговоры ведутся с участием представителей Трампа – Стива Виткоффа и Джареда Кушнера, как непосредственно, так и через посредников. В случае подписания меморандума стороны объявят о завершении активной фазы конфликта и начнут 30-дневный этап детальных переговоров, которые могут пройти в Исламабаде или Женеве.

Одним из острейших вопросов остается продолжительность ограничений на ядерную программу Ирана. США настаивают на 20 годах, Тегеран предлагает 5, а компромисс может составить 12-15 лет. Также обсуждается беспрецедентный механизм: в случае нарушения условий мораторий будет автоматически продолжаться.

Иран, по предварительным договоренностям, обяжется не стремиться к созданию ядерного оружия и допустить усиленные инспекции, включая внезапные проверки ООН. В то же время США готовы постепенно сворачивать санкционное давление.

Впрочем, даже при подписании меморандума риски остаются высокими. В Белом доме признают: иранские власти разделены, а переговоры могут сорваться в любой момент, повернув стороны в эскалацию.

