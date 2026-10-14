Області офіційно переходять на графіки відключень: що відомо

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Недилько Ксения
У ніч на 14 жовтня російські окупаційні війська здійснили чергову масовану ракетну атаку на об'єкти паливно-енергетичного комплексу України, що призвело до пошкодження обладнання та запровадження графіків відключень. Про це повідомили у пресслужбі Національної енергетичної компанії "Укренерго".
Ілюстративне фото
Унаслідок нічних та ранкових прильотів, а також через ворожі обстріли попередньої доби, станом на ранок зафіксовано перебої зі світлом у низці регіонів.
Представники компанії запевнили, що у місцях, де це наразі дозволяють безпекові умови, бригади вже розпочали аварійно-відновлювальні заходи.
Для стабілізації понівеченої енергосистеми диспетчери змушені вдатися до екстрених обмежень.
Енергетики уточнили, що для побутових абонентів та всіх інших категорій ліміти діятимуть в обсязі до двох черг.
Водночас загальний рівень електроспоживання наразі перебуває в межах кліматичної норми для цієї пори року. Станом на 09:30 середи показники відповідали вчорашньому дню, проте напередодні ввечері було зафіксовано різкий стрибок навантаження на систему.
У зв'язку з дефіцитом потужності громадян наполегливо просять зменшити навантаження на мережу у пікові години, особливо в період з 16:00 до 22:00. Енергетики закликають перенести використання кондиціонерів, пральних машин та бойлерів на інший час та попереджають, що через триваючі загрози російських атак ситуація в енергосистемі може динамічно змінюватися. Точні графіки вимкнень за конкретними адресами радять перевіряти на ресурсах місцевих обленерго.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Міноборони РФ назвало цілі, куди били балістикою і шахедами вночі.