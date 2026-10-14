Області офіційно переходять на графіки відключень: що відомо

У ніч на 14 жовтня російські окупаційні війська здійснили чергову масовану ракетну атаку на об'єкти паливно-енергетичного комплексу України, що призвело до пошкодження обладнання та запровадження графіків відключень. Про це повідомили у пресслужбі Національної енергетичної компанії "Укренерго".

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Унаслідок нічних та ранкових прильотів, а також через ворожі обстріли попередньої доби, станом на ранок зафіксовано перебої зі світлом у низці регіонів.

"На ранок є знеструмлені споживачі у м. Київ, Харківській, Чернігівській, Сумській, Донецькій, Дніпропетровській, Хмельницькій і Запорізькій областях", — зазначають у диспетчерському центрі НЕК "Укренерго".

Представники компанії запевнили, що у місцях, де це наразі дозволяють безпекові умови, бригади вже розпочали аварійно-відновлювальні заходи.

Для стабілізації понівеченої енергосистеми диспетчери змушені вдатися до екстрених обмежень.

"Для уникнення перевантажень обладнання, пошкодженого попередніми російськими обстрілами, — наголошують в компанії, — у частині областей сьогодні до кінця доби вимушено будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень".

Енергетики уточнили, що для побутових абонентів та всіх інших категорій ліміти діятимуть в обсязі до двох черг.

Водночас загальний рівень електроспоживання наразі перебуває в межах кліматичної норми для цієї пори року. Станом на 09:30 середи показники відповідали вчорашньому дню, проте напередодні ввечері було зафіксовано різкий стрибок навантаження на систему.

"Він був на 4% вищим, ніж максимум попереднього дня, — констатують в "Укренерго", пояснюючи динаміку похолоданням у більшості областей. — Причина змін — зниження температури у більшості регіонів України, що спонукає споживачів до користування електричними обігрівачами".

У зв'язку з дефіцитом потужності громадян наполегливо просять зменшити навантаження на мережу у пікові години, особливо в період з 16:00 до 22:00. Енергетики закликають перенести використання кондиціонерів, пральних машин та бойлерів на інший час та попереджають, що через триваючі загрози російських атак ситуація в енергосистемі може динамічно змінюватися. Точні графіки вимкнень за конкретними адресами радять перевіряти на ресурсах місцевих обленерго.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Міноборони РФ назвало цілі, куди били балістикою і шахедами вночі.