Области официально переходят на графики отключений: что известно

В ночь на 14 октября российские оккупационные войска совершили очередную массированную ракетную атаку на объекты топливно-энергетического комплекса Украины, что привело к повреждению оборудования и введению графиков отключений. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной энергетической компании "Укрэнерго".

Иллюстративное фото

В результате ночных и утренних прилетов, а также из-за вражеских обстрелов предыдущих суток, на утро зафиксированы перебои со светом в ряде регионов.

"На утро есть обесточенные потребители в Киеве, Харьковской, Черниговской, Сумской, Донецкой, Днепропетровской, Хмельницкой и Запорожской областях", — отмечают в диспетчерском центре НЭК "Укрэнерго".

Представители компании заверили, что в местах, где это сейчас позволяют условия безопасности, бригады уже начали аварийно-восстановительные мероприятия.

Для стабилизации поврежденной энергосистемы диспетчеры вынуждены прибегнуть к экстренным ограничениям.

"Во избежание перегрузок оборудования, поврежденного предыдущими российскими обстрелами, — отмечают в компании, — в части областей сегодня до конца суток вынуждены будут применяться графики ограничения мощности для промышленности и графики почасовых отключений".

Энергетики уточнили, что для бытовых абонентов и всех других категорий лимиты будут действовать в объеме до двух очередей.

В то же время, общий уровень электропотребления сейчас находится в пределах климатической нормы для этого времени года. По состоянию на 09:30 среда показатели соответствовали вчерашнему дню, однако накануне вечером был зафиксирован резкий скачок нагрузки на систему.

"Он был на 4% выше максимум предыдущего дня, — констатируют в "Укрэнерго", объясняя динамику похолоданием в большинстве областей. — Причина изменений — снижение температуры в большинстве регионов Украины, что побуждает потребителей к пользованию электрическими обогревателями".

В связи с дефицитом мощности граждан настойчиво просят снизить нагрузку на сеть в пиковые часы, особенно в период с 16:00 до 22:00. Энергетики призывают перенести использование кондиционеров, стиральных машин и бойлеров на другое время и предупреждают, что из-за продолжающихся угроз российских атак ситуация в энергосистеме может динамично меняться. Точные графики отключений по конкретным адресам рекомендуют проверять на ресурсах местных облэнерго.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Минобороны РФ назвало цели, куда били баллистикой и шахедами ночью.