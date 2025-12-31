logo_ukra

BTC/USD

87505

ETH/USD

2971.04

USD/UAH

42.35

EUR/UAH

49.79

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Новорічне привітання Зеленського: о котрій та де можна його можна буде подивитись
commentss НОВИНИ Всі новини

Новорічне привітання Зеленського: о котрій та де можна його можна буде подивитись

Опублікували перелік каналів, які транслюватимуть звернення Володимира Зеленського

31 грудня 2025, 20:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Щороку 31 грудня за кілька хвилин до настання нового року президент України звертається до громадян із традиційною новорічною промовою. У 2025 році Володимир Зеленський також виступить із привітанням для українців.

Новорічне привітання Зеленського: о котрій та де можна його можна буде подивитись

Володимир Зеленський (фото з відкритих джерел)

Варто зазначити, що в попередні роки звернення тривало близько 10 хвилин. Однак після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну формат дещо змінився — нині промова зазвичай триває приблизно 15–20 хвилин.

Де та коли дивитись новорічну промову президента
Новорічне привітання Володимира Зеленського транслюватимуть більшість українських телеканалів за кілька хвилин до опівночі. Щоб не пропустити звернення, радять увімкнути обраний канал у проміжку з 23:40 до 23:45. Зокрема, трансляція запланована на таких каналах:

1+1 — 23:40
СТБ — 23:45
ТЕТ — 23:40
Новий канал — 23:45
5 канал — 23:45
Перший — 23:40
М1 — 23:40
ICTV — 23:40
2+2 — 23:40
НТН — 23:40

Зазначається, що відповідний розклад уже оприлюднили самі телеканали. Аби гарантовано побачити звернення президента, радять заздалегідь увімкнути трансляцію, особливо якщо перегляд планується через комп’ютер або ноутбук, адже онлайн-платформи можуть працювати з перебоями через велике навантаження.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що біля Володимира Зеленського є люди, які "щось не договорюють йому", тобто не до кінця доносять інформацію. 

Біля Володимира Зеленського є люди, які "щось не договорюють йому", тобто не до кінця доносять інформацію. Однак, головна мета президента — перемогти у війні та гарантувати безпеку й незалежність України. Про це в інтерв'ю YouTube-каналу "Ісландія" розповів співвласник компанії “Квартал ЮА” та близький друг Зеленського Євген Кошовий. 

 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини