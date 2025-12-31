Новорічне привітання Зеленського: о котрій та де можна його можна буде подивитись

Щороку 31 грудня за кілька хвилин до настання нового року президент України звертається до громадян із традиційною новорічною промовою. У 2025 році Володимир Зеленський також виступить із привітанням для українців.

Володимир Зеленський (фото з відкритих джерел)

Варто зазначити, що в попередні роки звернення тривало близько 10 хвилин. Однак після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну формат дещо змінився — нині промова зазвичай триває приблизно 15–20 хвилин.

Де та коли дивитись новорічну промову президента

Новорічне привітання Володимира Зеленського транслюватимуть більшість українських телеканалів за кілька хвилин до опівночі. Щоб не пропустити звернення, радять увімкнути обраний канал у проміжку з 23:40 до 23:45. Зокрема, трансляція запланована на таких каналах:

1+1 — 23:40

СТБ — 23:45

ТЕТ — 23:40

Новий канал — 23:45

5 канал — 23:45

Перший — 23:40

М1 — 23:40

ICTV — 23:40

2+2 — 23:40

НТН — 23:40

Зазначається, що відповідний розклад уже оприлюднили самі телеканали. Аби гарантовано побачити звернення президента, радять заздалегідь увімкнути трансляцію, особливо якщо перегляд планується через комп’ютер або ноутбук, адже онлайн-платформи можуть працювати з перебоями через велике навантаження.

Біля Володимира Зеленського є люди, які "щось не договорюють йому", тобто не до кінця доносять інформацію. Однак, головна мета президента — перемогти у війні та гарантувати безпеку й незалежність України. Про це в інтерв'ю YouTube-каналу "Ісландія" розповів співвласник компанії “Квартал ЮА” та близький друг Зеленського Євген Кошовий.

