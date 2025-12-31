Новогоднее поздравление Зеленского: о какой и где его можно будет посмотреть

Каждый год 31 декабря за несколько минут до наступления нового года президент Украины обращается к гражданам с традиционной новогодней речью. В 2025 году Владимир Зеленский также выступит с приветствием для украинцев.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Следует отметить, что в предыдущие годы обращение длилось около 10 минут. Однако после начала полномасштабного вторжения России в Украину формат несколько изменился — сейчас речь обычно длится примерно 15–20 минут.

Где и когда смотреть новогоднюю речь президента

Новогоднее поздравление Владимира Зеленского будет транслировать большинство украинских телеканалов за несколько минут до полуночи. Чтобы не пропустить обращение, рекомендуется включить выбранный канал в промежутке с 23:40 до 23:45. В частности, трансляция запланирована на следующих каналах:

1 1 — 23:40

СТБ — 23:45

ТЕТ — 23:40

Новый канал — 23:45

5 канал — 23:45

Первый — 23:40

М1 — 23:40

ICTV — 23:40

2 2 — 23:40

НТН — 23:40

Соответствующее расписание уже обнародовали сами телеканалы. Чтобы гарантированно увидеть обращение президента, советуют заранее включить трансляцию, особенно если просмотр планируется через компьютер или ноутбук, ведь онлайн-платформы могут работать с перебоями из-за большой нагрузки.

