Новогоднее поздравление Зеленского: о какой и где его можно будет посмотреть

Опубликовали список каналов, которые будут транслировать обращение Владимира Зеленского

31 декабря 2025, 20:10
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

  Каждый год 31 декабря за несколько минут до наступления нового года президент Украины обращается к гражданам с традиционной новогодней речью. В 2025 году Владимир Зеленский также выступит с приветствием для украинцев.

Новогоднее поздравление Зеленского: о какой и где его можно будет посмотреть

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Следует отметить, что в предыдущие годы обращение длилось около 10 минут. Однако после начала полномасштабного вторжения России в Украину формат несколько изменился — сейчас речь обычно длится примерно 15–20 минут.

Где и когда смотреть новогоднюю речь президента
Новогоднее поздравление Владимира Зеленского будет транслировать большинство украинских телеканалов за несколько минут до полуночи. Чтобы не пропустить обращение, рекомендуется включить выбранный канал в промежутке с 23:40 до 23:45. В частности, трансляция запланирована на следующих каналах:

1 1 — 23:40
СТБ — 23:45
ТЕТ — 23:40
Новый канал — 23:45
5 канал — 23:45
Первый — 23:40
М1 — 23:40
ICTV — 23:40
2 2 — 23:40
НТН — 23:40

Соответствующее расписание уже обнародовали сами телеканалы. Чтобы гарантированно увидеть обращение президента, советуют заранее включить трансляцию, особенно если просмотр планируется через компьютер или ноутбук, ведь онлайн-платформы могут работать с перебоями из-за большой нагрузки.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что иля Владимира Зеленского есть люди, которые "что-то не договаривают ему", то есть не до конца доносят информацию.

Возле Владимира Зеленского есть люди, которые "не договаривают ему", то есть не до конца доносят информацию. Однако главная цель президента — победить в войне и обеспечить безопасность и независимость Украины. Об этом в интервью YouTube-канала "Исландия" рассказал совладелец компании "Квартал ЮА" и близкий друг Зеленского Евгений Кошевой.



