Новогоднее поздравление Зеленского: о какой и где его можно будет посмотреть

Каждый год 31 декабря за несколько минут до наступления нового года президент Украины обращается к гражданам с традиционной новогодней речью. В 2025 году Владимир Зеленский также выступит с приветствием для украинцев.
Владимир Зеленский (фото из открытых источников)
Следует отметить, что в предыдущие годы обращение длилось около 10 минут. Однако после начала полномасштабного вторжения России в Украину формат несколько изменился — сейчас речь обычно длится примерно 15–20 минут.
Где и когда смотреть новогоднюю речь президента
Новогоднее поздравление Владимира Зеленского будет транслировать большинство украинских телеканалов за несколько минут до полуночи. Чтобы не пропустить обращение, рекомендуется включить выбранный канал в промежутке с 23:40 до 23:45. В частности, трансляция запланирована на следующих каналах:
1 1 — 23:40
СТБ — 23:45
ТЕТ — 23:40
Новый канал — 23:45
5 канал — 23:45
Первый — 23:40
М1 — 23:40
ICTV — 23:40
2 2 — 23:40
НТН — 23:40
Соответствующее расписание уже обнародовали сами телеканалы. Чтобы гарантированно увидеть обращение президента, советуют заранее включить трансляцию, особенно если просмотр планируется через компьютер или ноутбук, ведь онлайн-платформы могут работать с перебоями из-за большой нагрузки.
