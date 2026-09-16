Новий збір з українців: за що можуть почати брати гроші

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Кравцев Сергей
Влада знов готує населенню паскудний сюрприз. В четвер зі смітника на стіл знов потрапить законопроєкт про оподаткування приватних посилок з-за кордону, якраз вчасно, зважаючи на перехід ворога до прицільних атак Нової пошти, складів і потягів. Можливо, владі дуже хочеться продемонструвати партнерам, що вони таки старанно "шукають гроші до бюджету", а не тільки ловлять дзен в спостереженні потоків, які виводять мільярди на приватні рахунки членів владної команди. Про це розповів політичний експерт Анатолій Мелащенко.
Податок на посилки. Фото: з відкритих джерел
Політолог зауважує, проте, можливо це просто їхній фіскальний геній працює: де взяти гроші у воюючій країні з різким зменшенням бази оподаткування? Підняти податки для тих, хто ще тут, звісно.
Він зауважує, час нововведення теж обрано з увагою до людей: якраз як українці почали готуватись до дуже важкої зими і замовляти за кордоном те, що вже не виробляють в Україні.
За словами експерта, якщо запропоновані зміни набудуть чинності, ПДВ нараховуватиметься незалежно від вартості товару. Нововведення безпосередньо зачіпатиме покупки українців на великих іноземних платформах типу Temu, Zoom, AliExpress, Etsy, iHerb тощо. Покупки стануть дорожчими за рахунок того, що буде націнка на ПДВ 20% від вартості + 10% митного збору, загалом на 30%.
Також видання "Коментарі" повідомляло – що буде з "Нацкешбеком": стало відомо, чи заклали гроші на програму у бюджеті.