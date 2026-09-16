Новий збір з українців: за що можуть почати брати гроші

Влада знов готує населенню паскудний сюрприз. В четвер зі смітника на стіл знов потрапить законопроєкт про оподаткування приватних посилок з-за кордону, якраз вчасно, зважаючи на перехід ворога до прицільних атак Нової пошти, складів і потягів. Можливо, владі дуже хочеться продемонструвати партнерам, що вони таки старанно "шукають гроші до бюджету", а не тільки ловлять дзен в спостереженні потоків, які виводять мільярди на приватні рахунки членів владної команди. Про це розповів політичний експерт Анатолій Мелащенко.

Податок на посилки. Фото: з відкритих джерел

Політолог зауважує, проте, можливо це просто їхній фіскальний геній працює: де взяти гроші у воюючій країні з різким зменшенням бази оподаткування? Підняти податки для тих, хто ще тут, звісно.

"Номінально розраховують в такий спосіб героїчно видряпати з кишень українців 10 мільярдів гривень на рік – мабуть, обсяг потоків за пару місяців роботи команди. Чи й за місяць – ентузіазм там зашкалює. Або це становить невеликий відсоток того, що вивів за кордон хтось один хоча би з уже наявних фігурантів корупційних справ. Але не справляти ж враження на партнерів конфіскаціями в своїх, якщо ще є українські платники податків?", – зазначає експерт.

Він зауважує, час нововведення теж обрано з увагою до людей: якраз як українці почали готуватись до дуже важкої зими і замовляти за кордоном те, що вже не виробляють в Україні.

"Уявляєте, скільки зараз їде сюди павербанків, акумуляторів, ліхтариків і світильників, спальників і наметів, газових пальників і просто утеплених штанів? І з кожного можна буде здерти ще гроші. Щоб не розслаблялись і тримали потужність", – зазначає політтехнолог.

За словами експерта, якщо запропоновані зміни набудуть чинності, ПДВ нараховуватиметься незалежно від вартості товару. Нововведення безпосередньо зачіпатиме покупки українців на великих іноземних платформах типу Temu, Zoom, AliExpress, Etsy, iHerb тощо. Покупки стануть дорожчими за рахунок того, що буде націнка на ПДВ 20% від вартості + 10% митного збору, загалом на 30%.

"До речі, волонтерам і військовим, які масово зараз замовляють грілки, ті ж акумулятори, запчастини для дронів і решту, доведеться щоразу чітко вказувати, що це покупка для війська, і призначення товару. Тоді, можливо, але не факт, його звільнять від додаткового оподаткування. Якраз те, чого потребує воююча країна під прицілом ворога і з сотнями тисяч ворожих агентів в усіх структурах. Щоб кожен знав, кому і куди що йде. Кого вбивати, що затримувати на митниці, куди і коли скеровувати дрон чи ракету – зазначив експерт.

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