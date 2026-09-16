Новый сбор с украинцев: за что могут начать брать деньги

Власти вновь готовят населению дрянный сюрприз. В четверг из помойки на стол снова попадет законопроект о налогообложении частных посылок из-за границы, как раз вовремя, учитывая переход врага к прицельным атакам Новой почты, составам и поездам. Возможно, властям очень хочется продемонстрировать партнерам, что они усердно "ищут деньги в бюджет", а не только ловят дзен в наблюдении потоков, выводящих миллиарды на частные счета членов властной команды. Об этом рассказал политический эксперт Анатолий Мелащенко.

Налог на посылки. Фото: из открытых источников

Политолог замечает, однако, возможно, это просто их фискальный гений работает: где взять деньги в воюющей стране с резким уменьшением налогооблагаемой базы? Поднять налоги для тех, кто еще здесь, конечно.

"Номинально рассчитывают таким образом героически выцарапать из карманов украинцев 10 миллиардов гривен в год – видимо, объем потоков за пару месяцев работы команды. Или и через месяц – энтузиазм там зашкаливает. Или это составляет небольшой процент того, что вывел за границу кто один хотя бы из уже имеющихся фигурантов коррупционных дел. Но не производить же впечатление на партнеров конфискациями у своих, если есть еще украинские налогоплательщики?", – отмечает эксперт.

Он отмечает, время нововведения тоже выбрано с вниманием к людям: как раз украинцы начали готовиться к очень тяжелой зиме и заказывать за границей то, что уже не производят в Украине.

"Представляете, сколько сейчас едет сюда павербанки, аккумуляторы, фонарики и светильники, спальники и палатки, газовые горелки и просто утепленные штаны? И с каждого можно будет содрать еще деньги. Чтобы не расслаблялись и держали мощь", – отмечает политтехнолог.

По словам эксперта, если предложенные изменения вступят в силу, НДС будет начисляться вне зависимости от стоимости товара. Нововведение будет непосредственно затрагивать покупки украинцев на крупных иностранных платформах типа Temu, Zoom, AliExpress, Etsy, iHerb. Покупки станут дороже за счет того, что будет наценка на НДС 20% от стоимости 10% таможенной пошлины, в общей сложности на 30%.

"Кстати, волонтерам и военным, которые массово сейчас заказывают грелки, те же аккумуляторы, запчасти для дронов и все остальное, придется каждый раз четко указывать, что это покупка для войска, и назначение товара. Тогда, может быть, но не факт, его освободят от дополнительного налогообложения. Как раз то, в чем нуждается воюющая страна под прицелом врага и с сотнями тысяч вражеских агентов во всех структурах. Чтобы каждый знал, кому и куда уходит. Кого убивать, что задерживать на таможне, куда и когда направлять дрон или ракету – отметил эксперт.

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