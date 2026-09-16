Новый сбор с украинцев: за что могут начать брать деньги

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Кравцев Сергей
Власти вновь готовят населению дрянный сюрприз. В четверг из помойки на стол снова попадет законопроект о налогообложении частных посылок из-за границы, как раз вовремя, учитывая переход врага к прицельным атакам Новой почты, составам и поездам. Возможно, властям очень хочется продемонстрировать партнерам, что они усердно "ищут деньги в бюджет", а не только ловят дзен в наблюдении потоков, выводящих миллиарды на частные счета членов властной команды. Об этом рассказал политический эксперт Анатолий Мелащенко.
Налог на посылки. Фото: из открытых источников
Политолог замечает, однако, возможно, это просто их фискальный гений работает: где взять деньги в воюющей стране с резким уменьшением налогооблагаемой базы? Поднять налоги для тех, кто еще здесь, конечно.
Он отмечает, время нововведения тоже выбрано с вниманием к людям: как раз украинцы начали готовиться к очень тяжелой зиме и заказывать за границей то, что уже не производят в Украине.
По словам эксперта, если предложенные изменения вступят в силу, НДС будет начисляться вне зависимости от стоимости товара. Нововведение будет непосредственно затрагивать покупки украинцев на крупных иностранных платформах типа Temu, Zoom, AliExpress, Etsy, iHerb. Покупки станут дороже за счет того, что будет наценка на НДС 20% от стоимости 10% таможенной пошлины, в общей сложности на 30%.
Также издание "Комментарии" сообщало – что будет с "Нацкешбеком" : стало известно, заложили ли деньги на программу в бюджете.