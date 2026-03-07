logo_ukra

Новий закон України про тварин: важливо знати всім хазяїнам хвостатиків
Новий закон України про тварин: важливо знати всім хазяїнам хвостатиків

7 березня 2026, 20:37
Ткачова Марія

В Україні набув чинності закон, який посилює вимоги до утримання домашніх тварин і вводить нові правила їх ідентифікації.

Новий закон України про тварин: важливо знати всім хазяїнам хвостатиків

Новий закон України про тварин

Згідно з новими нормами, власникам заборонено постійно тримати тварин на прив’язі без можливості регулярного вигулу. За порушення передбачена адміністративна відповідальність.       

Документ також встановлює інші важливі правила щодо поводження з тваринами. Зокрема, викидання домашніх улюбленців на вулицю відтепер прямо карається законом.        

Окрім цього, забороняється купірування вух або хвостів тварин із декоративною метою. Такі процедури дозволені лише за медичними показаннями.             

За порушення норм благополуччя тварин власники можуть отримати адміністративні штрафи. Їхній розмір залежатиме від стану тварини та тяжкості порушення.

Закон також передбачає впровадження обов’язкового мікрочіпування. Кожна домашня тварина повинна мати підшкірний чіп із унікальним номером, що дозволить ідентифікувати її власника.

Крім того, вводиться уніфікований ветеринарний паспорт, у якому фіксуватиметься історія вакцинацій, обробок та стерилізації. Такий документ визнаватиметься і за кордоном.

Найближчим часом інформація про домашніх тварин також з’явиться у застосунку Дія, де власники зможуть зберігати дані про своїх улюбленців.

Джерело: https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/43354
