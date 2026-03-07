logo

Новый закон Украины о животных: важно знать всем хозяевам хвостатиков
commentss НОВОСТИ Все новости

Новый закон Украины о животных: важно знать всем хозяевам хвостатиков

В Украине запретили держать животных на привязи без выгула

7 марта 2026, 20:37
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В Украине вступил в силу закон, который ужесточает требования к содержанию домашних животных и вводит новые правила их идентификации.

Новый закон Украины о животных: важно знать всем хозяевам хвостатиков

Новый закон Украины о животных

Согласно новым нормам, владельцам запрещено постоянно содержать животных на привязи без возможности регулярного выгула. За нарушение предусмотрена административная ответственность.

Документ также устанавливает другие важные правила обращения с животными. В частности, выбрасывание домашних любимцев на улицу теперь прямо наказывается законом.

Кроме того, запрещается купирование ушей или хвостов животных в декоративных целях. Такие процедуры разрешены только по медицинским показаниям.

За нарушение норм благополучия животных владельцы могут получить административные штрафы. Их размер зависит от состояния животного и тяжести нарушения.

Закон также предусматривает внедрение обязательного микрочипирования. Каждое домашнее животное должно иметь подкожный чип с уникальным номером, что позволит идентифицировать его владельца.

Кроме того, вводится унифицированный ветеринарный паспорт, в котором будет фиксироваться история вакцинаций, обработок и стерилизации. Такой документ будет признан и за границей.

В ближайшее время информация о домашних животных также появится в приложении Действие , где владельцы смогут хранить данные о своих любимцах.

Источник: https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/43354
