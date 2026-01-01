Новий рік 2026 і Вогняний Кінь: прикмети, які обіцяють удачу та добробут

Новорічні прикмети мають глибоке коріння та з покоління в покоління передають уявлення про гармонію, успіх і добробут. У період переходу до 2026 року, який за східною символікою пов’язують із Вогняним Конем, традиції набувають особливого значення. Вважається, що кожна дія в новорічну ніч здатна вплинути на настрій, фінансовий стан і події наступних місяців.

Прикмети для Нового року. Фото: з відкритих джерел

Серед найпоширеніших прикмет – зустріч Нового року в чистому й впорядкованому домі, адже безлад символізує проблеми та втрату гармонії. Також радять заздалегідь завершити всі незакінчені справи та не виносити сміття напередодні свята, щоб "не винести" з оселі злагоду й достаток. Особливу увагу приділяють святковому вбранню: яскраві кольори та теплі відтінки вважаються сприятливими для року Вогняного Коня, який уособлює енергію, рішучість і нові можливості.

Не менш важливим є новорічний стіл. За народними віруваннями, домашні страви, каша та страви із зерна приваблюють достаток. У давнину зерном навіть символічно посипали рідних і друзів, бажаючи їм багатства та щедрого року.

Окреме місце посідають прикмети, пов’язані з погодою. Сніг у перший день року обіцяє добрий урожай, а сильний мороз вважається знаком фінансової стабільності. Якщо ж зранку 1 січня на деревах з’являється іній, рік обіцяє бути врожайним.

Також зберігає популярність вислів: як зустрінеш Новий рік, так його й проведеш. Провести перші хвилини 2026 року в колі близьких означає сімейне тепло та взаємну підтримку протягом року. Попри раціональне ставлення сучасних людей, новорічні прикмети й досі залишаються важливою частиною культурної спадщини, додаючи святам особливої магії та настрою.

в Україні на початку 2026 року очікується по-справжньому зимова погода зі стійкими морозами та снігопадами. Температура повітря опуститься нижче за нуль, а опади переважно випадатимуть у вигляді снігу.




