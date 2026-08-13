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Нове табу від Євробачення: країни в стані війни більше не зможуть приймати пісенний конкурс

Правило, написане через український досвід: організатори Євробачення змінюють регламент безпеки

13 серпня 2026, 17:54
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Недилько Ксения

Європейська мовна спілка (EBU) офіційно ухвалила рішення про масштабне оновлення регламенту проведення всесвітньо відомого пісенного конкурсу "Євробачення". Згідно з новими правилами, держави, на території яких триває військовий конфлікт, будуть позбавлені права організації та прийому грандіозного музичного шоу у себе вдома.

Нове табу від Євробачення: країни в стані війни більше не зможуть приймати пісенний конкурс

Євробачення. Ілюстративне фото

Відтепер, перш ніж затвердити офіційну локацію та місто-господар для наступного сезону, оргкомітет обов'язково залучатиме профільних експертів для комплексного аналізу ситуації.

"Перед вибором місця проведення, — зазначили у пресрелізі представники Європейської мовної спілки, роз'яснюючи новий безпековий алгоритм, — організатори проводитимуть незалежну оцінку безпеки країн-учасниць".

Якщо за результатами цього професійного моніторингу виявиться, що країна, чий представник здобув кришталевий мікрофон, не здатна гарантувати повну безпеку гостям та делегаціям, право на організацію шоу автоматично делегують іншому учаснику.

Подібні радикальні нововведення мають безпосереднє відношення до недавнього досвіду нашої держави. Нагадаємо, що після тріумфального виступу українського гурту на Євробаченні у 2022 році Україна мала стати господаркою наступного конкурсу.

"Якщо переможець не відповідатиме вимогам, — підкреслили в EBU, нагадуючи про механізм дій у надзвичайних ситуаціях, — конкурс передадуть іншій країні".

Саме через масштабну військову агресію з боку Російської Федерації та неможливість гарантувати безпеку в українському небі, у 2023 році музичне свято довелося екстрено переносити до Великої Британії, яка приймала шоу від імені України у Ліверпулі. Нове правило покликане юридично закріпити такий порядок дій на випадок аналогічних форс-мажорів у майбутньому.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, як навколо ювілейного Євробачення-2026 спалахнув новий скандал через виступ Вєрки Сердючки у гранд-фіналі конкурсу. Глядачі помітили, що офіційний YouTube-канал шоу опублікував неповну версію номера українського артиста. Як виявилося, один із найемоційніших моментів виступу був вирізаний.



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