Новое табу от Евровидения: страны в состоянии войны больше не смогут принимать песенный конкурс

Европейский вещательный союз (EBU) официально принял решение о масштабном обновлении регламента проведения всемирно известного песенного конкурса "Евровидение". Согласно новым правилам, государства, на территории которых продолжается военный конфликт, будут лишены права организации и приема грандиозного музыкального шоу у себя дома.

Евровидение. Иллюстративное фото

Теперь, прежде чем утвердить официальную локацию и город-хозяин для следующего сезона, оргкомитет обязательно будет привлекать профильных экспертов для комплексного анализа ситуации.

"Перед выбором места проведения, — отметили в пресс-релизе представители Европейского вещательного союза, разъясняя новый алгоритм безопасности, — организаторы будут проводить независимую оценку безопасности стран-участниц".

Если по результатам профессионального мониторинга окажется, что страна, чей представитель получил хрустальный микрофон, не способна обеспечить полную безопасность гостям и делегациям, право на организацию шоу автоматически делегируют другому участнику.

Подобные радикальные нововведения имеют прямое отношение к недавнему опыту нашего государства. Напомним, что после триумфального выступления украинской группы на Евровидении в 2022 году Украина должна была стать хозяйкой следующего конкурса.

"Если победитель не будет отвечать требованиям, — подчеркнули в EBU, напоминая о механизме действий в чрезвычайных ситуациях, — конкурс передадут другой стране".

Именно из-за масштабной военной агрессии со стороны Российской Федерации и невозможности обеспечить безопасность в украинском небе, в 2023 году музыкальный праздник пришлось экстренно переносить в Великобританию, которая принимала шоу от имени Украины в Ливерпуле. Новое правило призвано юридически закрепить такой порядок действий на случай аналогичных форс-мажоров в будущем.

Напомним, портал "Комментарии" писал , как вокруг юбилейного Евровидения-2026 разразился новый скандал из-за выступление Верки Сердючки в гранд-финале конкурса. Зрители заметили, что официальный YouTube канал шоу опубликовал неполную версию номера украинского артиста. Как оказалось, один из самых эмоциональных моментов выступления был вырезан.