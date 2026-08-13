Новое табу от Евровидения: страны в состоянии войны больше не смогут принимать песенный конкурс

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Недилько Ксения
Европейский вещательный союз (EBU) официально принял решение о масштабном обновлении регламента проведения всемирно известного песенного конкурса "Евровидение". Согласно новым правилам, государства, на территории которых продолжается военный конфликт, будут лишены права организации и приема грандиозного музыкального шоу у себя дома.
Евровидение. Иллюстративное фото
Теперь, прежде чем утвердить официальную локацию и город-хозяин для следующего сезона, оргкомитет обязательно будет привлекать профильных экспертов для комплексного анализа ситуации.
Если по результатам профессионального мониторинга окажется, что страна, чей представитель получил хрустальный микрофон, не способна обеспечить полную безопасность гостям и делегациям, право на организацию шоу автоматически делегируют другому участнику.
Подобные радикальные нововведения имеют прямое отношение к недавнему опыту нашего государства. Напомним, что после триумфального выступления украинской группы на Евровидении в 2022 году Украина должна была стать хозяйкой следующего конкурса.
Именно из-за масштабной военной агрессии со стороны Российской Федерации и невозможности обеспечить безопасность в украинском небе, в 2023 году музыкальный праздник пришлось экстренно переносить в Великобританию, которая принимала шоу от имени Украины в Ливерпуле. Новое правило призвано юридически закрепить такой порядок действий на случай аналогичных форс-мажоров в будущем.
Напомним, портал "Комментарии" писал , как вокруг юбилейного Евровидения-2026 разразился новый скандал из-за выступление Верки Сердючки в гранд-финале конкурса. Зрители заметили, что официальный YouTube канал шоу опубликовал неполную версию номера украинского артиста. Как оказалось, один из самых эмоциональных моментов выступления был вырезан.