Нова пропозиція Зеленського про підтримку українців виявилася фарсом: названо показовий момент

Нещодавно президент України Володимир Зеленський анонсував запуск програми "УЗ-3000" в рамках зимової програми підтримки населення. При цьому Кабміну доручено розробити деталі ініціативи. Ця новина не залишила байдужою ні пересічних громадян, ні авторитетних експертів. Видання "Коментарі" вирішило з'ясувати, чого ж більше у пропозиції глави держави: турботи про населення чи популізму.

Зокрема, політолог, директор "ентру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко скептично висловився про гучну пропозицію Володимира Зеленського "УЗ-3000". За його словами, у такому випадку йдеться, перш за все, про популізм і бажання сподобатися електорату, беручи до уваги можливість оголошення виборів в Україні після закінчення бойових дій.

При цьому Фесенко нагадав, що за нібито безкоштовні квитки в межах України платити доведеться безпосередньо платникам податків, тобто звичайним бюджетникам. На додачу політолог нагадав, що "Укрзалізниця" має величезний борг, тому незрозуміло, яким чином безкоштовні поїздки населення потягами покращать вкрай непросту ситуацію компанії.

Іншої точки зору дотримується український економіст Олександр Охріменко, який очолює Український аналітичний центр. За його словами, українцям варто пам'ятати, що не варто розраховати на поїздки у вагонах преміумкласу в рамках програми "УЗ – 3000", а йдеться лише про плацкартні вагони та проїзд у приміських електричках. Водночас, продовжив експерт, для економіки України пропозиція президента матиме беззаперечну перевагу, оскільки дозволить пожвавити ринок пасажирських перевезень.

