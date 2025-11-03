Новое предложение Зеленского о поддержке украинцев оказалось фарсом: назван показательный момент

Недавно президент Украины Владимир Зеленский анонсировал запуск программы УЗ-3000 в рамках зимней программы поддержки населения. При этом Кабмину поручено разработать детали инициативы. Эта новость не оставила безразличной ни рядовых граждан, ни авторитетных экспертов. Издание "Комментарии" решило выяснить, чего же больше в предложении главы государства: заботы о населении или популизме.

Фото: из открытых источников

В частности, политолог, директор "энтра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко скептически высказался о громком предложении Владимира Зеленского "УЗ-3000". По его словам, в таком случае речь идет, прежде всего, о популизме и желании понравиться электорату, учитывая возможность объявления выборов в Украине после окончания боевых действий".

При этом Фесенко напомнил, что за якобы бесплатные билеты в пределах Украины платить придется непосредственно налогоплательщикам, то есть обычным бюджетникам. Вдобавок политолог напомнил, что "Укрзализныця" имеет огромный долг, поэтому непонятно, каким образом бесплатные поездки населения поездами улучшат крайне непростую ситуацию компании.

Другой точки зрения придерживается украинский экономист Александр Охрименко, возглавляющий Украинский аналитический центр. По его словам, украинцам следует помнить, что не стоит рассчитывать на поездки в вагонах премиумкласса в рамках программы "УЗ — 3000", а речь идет только о плацкартных вагонах и проезде в пригородных электричках. В то же время, продолжил эксперт, для экономики Украины предложение президента будет несомненным преимуществом, поскольку позволит оживить рынок пассажирских перевозок.

