«Нова пошта» вводить нові правила під час повітряних тривог

Один із найбільших приватних поштових операторів України радикально переглядає свої внутрішні інструкції з цивільного захисту, аби максимально убезпечити клієнтів та персонал від наслідків російських ударів. Компанія ухвалила безкомпромісне рішення зупиняти всі операційні процеси у моменти повітряної небезпеки.

Нова Пошта. Ілюстративне фото

У офіційному коментарі для медіаплатформи "Інтерфакс" представники логістичного гіганта деталізували новий алгоритм дій.

"Роботу відділень, депо, терміналів та інших логістичних об'єктів негайно призупинятимуть, а працівники переходитимуть до найближчих укриттів, — повідомили у прес-службі компанії, підкресливши, що обмеження стосуватимуться абсолютно всіх загроз. Окреслюючи технологічні інновації у сфері безпеки, менеджмент додав: — Крім того, "Нова пошта" запроваджує власну систему моніторингу потенційних загроз. Якщо вона зафіксує безпосередню небезпеку для конкретного об'єкта, його зможуть зупинити навіть без офіційного оголошення тривоги в місті чи області".

Природно, що тотальне заморожування сортувальних процесів під час затяжних тривог може призвести до утворення черг та зміщення термінів доставки відправлень. Проте у компанії запевнили, що вже розробили план протидії операційному колапсу.

"Щоб швидше надолужувати вимушені затримки, компанія за потреби залучатиме додаткових працівників, — резюмували у керівництві "Нової пошти", розповідаючи про антикризову логістику. Корегуючи внутрішні процеси, фахівці планують діяти гнучко: — Ми будемо оперативно перерозподіляти навантаження між філіями та змінювати логістичні маршрути".

Клієнтів закликають із розумінням поставитися до можливих затримок у транспортуванні посилок та заздалегідь перевіряти статус роботи конкретного відділення через мобільний застосунок перед візитом, особливо у періоди високої інтенсивності ворожих обстрілів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Дніпропетровській області планують кардинально змінити підхід до оголошення повітряної небезпеки, відмовившись від умовного розподілу загроз за ступенем ризику.



