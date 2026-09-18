«Нова пошта» вводить нові правила під час повітряних тривог

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Недилько Ксения
Один із найбільших приватних поштових операторів України радикально переглядає свої внутрішні інструкції з цивільного захисту, аби максимально убезпечити клієнтів та персонал від наслідків російських ударів. Компанія ухвалила безкомпромісне рішення зупиняти всі операційні процеси у моменти повітряної небезпеки.
Нова Пошта. Ілюстративне фото
У офіційному коментарі для медіаплатформи "Інтерфакс" представники логістичного гіганта деталізували новий алгоритм дій.
Природно, що тотальне заморожування сортувальних процесів під час затяжних тривог може призвести до утворення черг та зміщення термінів доставки відправлень. Проте у компанії запевнили, що вже розробили план протидії операційному колапсу.
Клієнтів закликають із розумінням поставитися до можливих затримок у транспортуванні посилок та заздалегідь перевіряти статус роботи конкретного відділення через мобільний застосунок перед візитом, особливо у періоди високої інтенсивності ворожих обстрілів.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в
Дніпропетровській області планують кардинально змінити підхід до оголошення
повітряної небезпеки, відмовившись від умовного розподілу загроз за ступенем
ризику.