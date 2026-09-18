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«Новая почта» вводит новые правила во время воздушных тревог

Изменения в доставке из-за обстрелов: «Новая почта» вводит тотальную приостановку работы во время опасности

18 сентября 2026, 17:43
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Недилько Ксения

Один из крупнейших частных почтовых операторов Украины радикально пересматривает свои внутренние инструкции по гражданской защите, чтобы обезопасить клиентов и персонал от последствий российских ударов. Компания приняла бескомпромиссное решение приостанавливать все операционные процессы в моменты воздушной опасности.

«Новая почта» вводит новые правила во время воздушных тревог

Новая Почта. Иллюстративное фото

В официальном комментарии для медиаплатформы "Интерфакс" представители логистического гиганта детализировали новый алгоритм действий.

"Работу отделений, депо, терминалов и других логистических объектов будут немедленно приостанавливать, а работники будут переходить к ближайшим укрытиям, — сообщили в пресс-службе компании, подчеркнув, что ограничения будут касаться абсолютно всех угроз. Очерчивая технологические инновации в сфере безопасности, менеджмент добавил: — Кроме того, "Новая почта" вводит собственную систему мониторинга потенциальных угроз. Если она зафиксирует непосредственную опасность для конкретного объекта, его смогут остановить даже без официального объявления тревоги в городе или области".

Естественно, что тотальная заморозка сортировочных процессов во время затяжных тревог может привести к образованию очередей и смещению сроков доставки отправлений. Однако в компании заверили, что уже разработали план противодействия операционному коллапсу.

"Чтобы быстрее наверстывать вынужденные задержки, компания при необходимости привлечет дополнительных работников, — резюмировали в руководстве "Новой почты", рассказывая об антикризисной логистике. Корректируя внутренние процессы, специалисты планируют действовать гибко: — Мы будем оперативно перераспределять нагрузки между филиалами и изменять логистические маршруты".

Клиентов призывают с пониманием отнестись к возможным задержкам в транспортировке посылок и заранее проверять статус работы конкретного отделения через мобильное приложение перед визитом, особенно в периоды высокой интенсивности вражеских обстрелов.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Днепропетровской области планируют кардинально изменить подход к объявлению воздушной опасности, отказавшись от условного распределения угроз по степени риска.



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