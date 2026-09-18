«Новая почта» вводит новые правила во время воздушных тревог

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Недилько Ксения
Один из крупнейших частных почтовых операторов Украины радикально пересматривает свои внутренние инструкции по гражданской защите, чтобы обезопасить клиентов и персонал от последствий российских ударов. Компания приняла бескомпромиссное решение приостанавливать все операционные процессы в моменты воздушной опасности.
Новая Почта. Иллюстративное фото
В официальном комментарии для медиаплатформы "Интерфакс" представители логистического гиганта детализировали новый алгоритм действий.
Естественно, что тотальная заморозка сортировочных процессов во время затяжных тревог может привести к образованию очередей и смещению сроков доставки отправлений. Однако в компании заверили, что уже разработали план противодействия операционному коллапсу.
Клиентов призывают с пониманием отнестись к возможным задержкам в транспортировке посылок и заранее проверять статус работы конкретного отделения через мобильное приложение перед визитом, особенно в периоды высокой интенсивности вражеских обстрелов.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Днепропетровской области планируют кардинально изменить подход к объявлению воздушной опасности, отказавшись от условного распределения угроз по степени риска.