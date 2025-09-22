logo_ukra

BTC/USD

112675

ETH/USD

4170.97

USD/UAH

41.38

EUR/UAH

48.73

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Нова напруженість між Росією та НАТО: чому Кремль поки що виграє
commentss НОВИНИ Всі новини

Нова напруженість між Росією та НАТО: чому Кремль поки що виграє

Ціни на нафту підскочили на тлі напруженості між Росією та НАТО

22 вересня 2025, 15:25
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Як відомо, основні доходи до свого бюджету Москва отримує від продажу енергоресурсів. Отже, чим вища ціна на "чорне золото", тим більше прибутків отримує Кремль. Ціни на нафту на азіатських біржах підскочили на тлі геополітичної напруги в Європі та на Близькому Сході. Йдеться, зокрема, про дронові провокації РФ біля кордонів країн НАТО. Про це повідомляє Reuters.

Нова напруженість між Росією та НАТО: чому Кремль поки що виграє

Ціни на нафту. Фото: із відкритих джерел

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 34 центи, або 0,54%, до 67,07 долара за барель до 03:17 за Грінвічем, а контракт на нафту марки West Texas Intermediate з постачанням у жовтні коштував 63,02 долара за барель, подорожчавши на 34.

Контракт WTI на жовтень закінчується у понеділок, а активніший контракт на листопад подорожчав на 36 центів, або 0,58%, до 62,76 долара за барель.

Проте прогнози збільшення видобутку та торговельні бар'єри стримують подальше зростання цін на нафту.

Видання нагадує, що Польща та союзники по НАТО підняли авіацію в суботу 20 вересня, коли три російські військові літаки порушили повітряний простір Естонії.

"Звіти про те, що Росія погрожувала Польщі через кордон, що з'явилися у вихідні, нагадали трейдерам про ризики для енергетичної безпеки Європи з північного сходу", — сказав Майкл Маккарті, генеральний директор інвестиційної платформи Moomoo Australia and New Zealand.

На ринок нафти вплинуло визнання Палестинської держави чотирма західними країнами. Адже це викликало бурхливу реакцію Ізраїлю та посилило нервозність у ключовому нафтовидобувному регіоні Близького Сходу.

"Збільшення стратегічних запасів, накопичених Китаєм та США, допомогло поглинути надлишок, але додаткові запаси все одно знижують потенціал зростання цін у найближчій перспективі та залишають відкритою можливість їх зниження", — заявив Тім Еванс в інформаційному бюлетені Evans on Energy.

Читайте також на порталі "Коментарі" — прорив російськими літаками повітряного простору Естонії: НАТО готує "відповідь".




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.reuters.com/business/energy/oil-inches-up-tension-flares-europe-middle-east-2025-09-22/
Теги:

Новини

Всі новини