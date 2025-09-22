Нова напруженість між Росією та НАТО: чому Кремль поки що виграє

Як відомо, основні доходи до свого бюджету Москва отримує від продажу енергоресурсів. Отже, чим вища ціна на "чорне золото", тим більше прибутків отримує Кремль. Ціни на нафту на азіатських біржах підскочили на тлі геополітичної напруги в Європі та на Близькому Сході. Йдеться, зокрема, про дронові провокації РФ біля кордонів країн НАТО. Про це повідомляє Reuters.

Ціни на нафту. Фото: із відкритих джерел

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 34 центи, або 0,54%, до 67,07 долара за барель до 03:17 за Грінвічем, а контракт на нафту марки West Texas Intermediate з постачанням у жовтні коштував 63,02 долара за барель, подорожчавши на 34.

Контракт WTI на жовтень закінчується у понеділок, а активніший контракт на листопад подорожчав на 36 центів, або 0,58%, до 62,76 долара за барель.

Проте прогнози збільшення видобутку та торговельні бар'єри стримують подальше зростання цін на нафту.

Видання нагадує, що Польща та союзники по НАТО підняли авіацію в суботу 20 вересня, коли три російські військові літаки порушили повітряний простір Естонії.

"Звіти про те, що Росія погрожувала Польщі через кордон, що з'явилися у вихідні, нагадали трейдерам про ризики для енергетичної безпеки Європи з північного сходу", — сказав Майкл Маккарті, генеральний директор інвестиційної платформи Moomoo Australia and New Zealand.

На ринок нафти вплинуло визнання Палестинської держави чотирма західними країнами. Адже це викликало бурхливу реакцію Ізраїлю та посилило нервозність у ключовому нафтовидобувному регіоні Близького Сходу.

"Збільшення стратегічних запасів, накопичених Китаєм та США, допомогло поглинути надлишок, але додаткові запаси все одно знижують потенціал зростання цін у найближчій перспективі та залишають відкритою можливість їх зниження", — заявив Тім Еванс в інформаційному бюлетені Evans on Energy.

