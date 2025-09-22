Новая напряженность между Россией и НАТО: почему Кремль пока что выигрывает

Рубрики
Кравцев Сергей
Как известно, основные доходы в свой бюджет Москва получает от продажи энергоресурсов. Следовательно, чем выше цена на "черное золото", тем больше доходов получает Кремль. Цены на нефть на азиатских биржах подскочили на фоне геополитической напряженности в Европе и на Ближнем Востоке. Речь идет, в частности о дроновых провокациях РФ у границ стран НАТО. Об этом сообщает Reuters.
Цены на нефть. Фото: из открытых источников
Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 34 цента, или 0,54%, до 67,07 доллара за баррель к 03:17 по Гринвичу, а контракт на нефть марки West Texas Intermediate с поставкой в октябре стоил 63,02 доллара за баррель, подорожав на 34 цента, или 0,54%.
Контракт WTI на октябрь заканчивается в понедельник, а более активный контракт на ноябрь подорожал на 36 центов, или 0,58%, до 62,76 доллара за баррель.
Зато прогнозы увеличения добычи и торговые барьеры сдерживают дальнейший рост цен на нефть.
Издание напоминает, что Польша и союзники по НАТО подняли авиацию в субботу 20 сентября, когда три российских военных самолета нарушили воздушное пространство Эстонии
На рынок нефти повлияло также признание Палестинского государства четырьмя западными странами. Ведь это вызвало бурную реакцию Израиля и усилило нервозность в ключевом нефтедобывающем регионе Ближнего Востока.
