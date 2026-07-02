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Ніколи не ігноруйте цієї проблеми в авто: це може обернутися дорогим ремонтом

Одним із небезпечних симптомів є ситуація, коли після запуску холодного двигуна водій вмикає передачу, натискає на газ, але автомобіль не починає рухатися одразу

2 липня 2026, 18:12
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Кравцев Сергей

Досвідчений автомеханік і автоблогер Скотті Кілмер порадив водіям не закривати очі на сторонні звуки під час перемикання передач. За його словами, стукіт, затримка під час розгону або різке перемикання можуть свідчити про проблеми з трансмісією авто.

Ніколи не ігноруйте цієї проблеми в авто: це може обернутися дорогим ремонтом

Ремонт автомобіля. Фото: з відкритих джерел

Механік пояснив, що одним із небезпечних симптомів є ситуація, коли після запуску холодного двигуна водій вмикає передачу, натискає на газ, але автомобіль не починає рухатися одразу. Це може означати, що коробка передач починає виходити з ладу.

“Якщо ви їдете дорогою, особливо під час прискорення, і автомобіль перемикає передачі зі стуком, це ще одна ознака того, що трансмісія починає псуватися”, — зауважив Кілмер.

За його словами, власникам авто з автоматичною коробкою передач варто звернути увагу й на випадки, коли машина важко перемикає передачі, а двигун при цьому розкручується до надто високих обертів.

Автомеханік наголосив, що ігнорування таких ознак може зробити автомобіль небезпечним або навіть повністю непридатним до експлуатації. Повна заміна трансмісії може коштувати дуже дорого, тому проблему краще діагностувати одразу.

Водночас Кілмер акцентував, що стукіт чи затримка під час перемикання не завжди означають необхідність серйозного ремонту. Насамперед він радить перевірити рівень трансмісійної рідини.

"Перш, ніж почати панікувати, перевірте трансмісійну рідину. Якщо її дуже мало, автомобіль може поводитися так само, але вам може знадобитися лише нова рідина", — зауважив фахівець.

Він додав, що у багатьох автомобілях рівень трансмісійної рідини можна перевірити за допомогою щупа під капотом, подібно до перевірки моторної оливи.

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Джерело: https://www.express.co.uk/life-style/cars/1932732/mechanic-scotty-kilmer-noise-transmission-gearbox
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