Никогда не игнорируйте эту проблему в авто: это может обернуться дорогостоящим ремонтом

Опытный автомеханик и автоблогер Скотти Килмер посоветовал водителям не закрывать глаза на посторонние звуки при переключении передач. По его словам, стук, задержка при разгоне или резкое переключение могут свидетельствовать о проблемах с трансмиссией авто.

Ремонт автомобиля. Фото: из открытых источников

Механик объяснил, что одним из опасных симптомов есть ситуация, когда после запуска холодного двигателя водитель включает передачу, нажимает на газ, но автомобиль не начинает двигаться сразу. Это может означать, что коробка начинает выходить из строя.

"Если вы едете по дороге, особенно во время ускорения, и автомобиль переключает передачи со стуком, это еще один признак того, что трансмиссия начинает портиться", — заметил Килмер.

По его словам, владельцам авто с автоматической коробкой передач следует обратить внимание и на случаи, когда машина тяжело переключает передачи, а двигатель при этом раскручивается до слишком высоких оборотов.

Автомеханик подчеркнул, что игнорирование таких признаков может сделать автомобиль опасным или полностью непригодным к эксплуатации. Полная замена трансмиссии может стоить очень дорого, поэтому проблему лучше диагностировать сразу.

В то же время Килмер акцентировал, что стук или задержка при переключении не всегда означают необходимость серьезного ремонта. Прежде всего, он советует проверить уровень трансмиссионной жидкости.

"Прежде, чем начать паниковать, проверьте трансмиссионную жидкость. Если его очень мало, автомобиль может вести себя так же, но вам может понадобиться только новая жидкость", — отметил специалист.

Он добавил, что во многих автомобилях уровень трансмиссионной жидкости можно проверить с помощью щупа под капотом, подобно проверке моторного масла.

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