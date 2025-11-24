Nike відкрив кафе: у меню суп для бігунів

Рубрики
Ткачова Марія
Компанія Nike запустила тимчасове тематичне кафе, у якому подають спеціальні супи для спортсменів. Заклад відкрили на острові Ерша — одному з найпопулярніших маршрутів для бігунів у Китаї, куди щодня приходять тисячі любителів спорту.
Nike відкрив кафе у Китаї
На відміну від звичних магазинів бренду, поп-ап зробили максимально простим і "домашнім": без екранів, неонових вітрин чи комерційних елементів. Усередині відвідувачів зустрічає атмосфера локальної китайської забігайлівки — з акцентом на традиційну кухню та відновлення після тренування.
Меню повністю побудоване на кантонських рецептах. Nike пропонує бульйони з мандариновою цедрою, гіркою динею, свинячими реберцями та червоними фініками — інгредієнтами, які в регіоні традиційно використовують для відновлення сил після фізичних навантажень.
Окремим дизайнерським елементом стали ложки у формі фірмового логотипа бренду — swoosh. Таким чином Nike поєднав спортивну айдентику з локальною кухнею.
Кампанію супроводжує слоган No effort goes unrewarded ("Жодне зусилля не минає без винагороди"), натякаючи на те, що у спорті, як і в повільному приготуванні бульйону, результат приходить завдяки постійним маленьким зусиллям.