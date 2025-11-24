Nike открыл кафе: в меню суп для бегунов

Компания Nike запустила временное тематическое кафе, в котором подают специальные супы для спортсменов. Заведение открыли на острове Эрша — одном из самых популярных маршрутов для бегунов в Китае, куда ежедневно приходят тысячи любителей спорта.

Nike открыл кафе в Китае

В отличие от привычных магазинов бренда поп-ап сделали максимально простым и "домашним": без экранов, неоновых витрин или коммерческих элементов. Внутри посетителей встречает атмосфера локальной китайской забегаловки с акцентом на традиционную кухню и восстановление после тренировки.

Меню полностью построено на кантонских рецептах. Nike предлагает бульоны с мандариновой цедрой, горькой дыней, свиными ребрышками и красными финиками – ингредиентами, которые в регионе традиционно используют для восстановления сил после физических нагрузок.

Отдельным дизайнерским элементом стали ложки в форме фирменного логотипа бренда – swoosh. Таким образом, Nike соединил спортивную айдентику с локальной кухней.

Кампанию сопровождает слоган No effort goes unrewarded ("Никакое усилие не обходится без вознаграждения"), намекая на то, что в спорте, как и в медленном приготовлении бульона, результат приходит благодаря постоянным маленьким усилиям.

