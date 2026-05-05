Візит президента Франції до Вірменії запам’ятався не лише офіційними зустрічами, а й несподіваним творчим перформансом. Емануель Макрон та прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян продемонстрували неформальний бік дипломатії, виконавши одну з найвідоміших композицій Шарля Азнавура — "Богема".

Еммануель Макрон і Нікол Пашинян

Атмосфера вечора в Єревані сприяла вшануванню пам'яті легендарного шансоньє, який є символом зв'язку між двома народами. Під ритмічний супровід Нікола Пашиняна, який впевнено взяв на себе роль барабанщика, французький лідер виконав рядки безсмертного хіта.

Очевидці події зазначають, що такий щирий жест підкреслив особливу близькість між політиками. Один із присутніх поділився враженнями від побаченого:

"Це був момент справжньої єдності. Коли президент Франції співає Азнавура, а прем’єр Вірменії задає темп на барабанах, слова про стратегічне партнерство стають чимось значно більшим, ніж просто протоколом".

Сам Макрон неодноразово підкреслював свою любов до творчості Азнавура. Раніше він зауважував:

"Шарль Азнавур — це не просто голос, це міст, що з’єднує наші культури та серця. Співати його пісні тут, у Вірменії — це велика честь".

Цей імпровізований виступ миттєво привернув увагу громадськості, ставши яскравим прикладом того, як мистецтво допомагає зміцнювати міждержавні зв’язки на людському рівні.

Зазначимо, що відомий російський Z-блогер Владислав Поздняков вибухнув гнівною критикою на адресу керівництва РФ через візит Володимира Зеленського до Єревана. Пропагандист висловив відверте розчарування тим, що український президент безперешкодно прибув до країни, яку в Москві звикли вважати своїм союзником.